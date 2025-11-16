إطلاق قافلة زاد العزة الـ73 محمّلة بإمدادات شتوية وغذائية لدعم أهالي غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 03:20 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 73، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة وحملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 73، نحو 9300 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت أكثر من 5500 طن سلال غذائية ودقيق، ونحو 2400 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ونحو 1400 طن مواد بترولية.

وفي استجابة عاجلة للمعاناة التي خلفتها موجة الأمطار الأخيرة في قطاع غزة، انطلقت القافلة محمّلة باحتياجات الشتاء الأساسية، والتي شملت أكثر من: 106 آلاف بطانية، وما يزيد عن 1350 مرتبة، ونحو 40 ألف قطعة من الملابس الشتوية، إضافة إلى 4450 خيمة لإيواء المتضررين، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.