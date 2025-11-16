نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلتا وصعيد مصر يتصدران خريطة الحضانات في الحصر الوطني الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم توزيع دور الحضانات على أقاليم الجمهورية ضمن نتائج الحصر الوطني الشامل، والذي أوضح أن إقليم الدلتا جاء في المرتبة الأولى بنسبة 42% بإجمالي 20،079 حضانة، يليه الصعيد بنسبة 30% بإجمالي 14،362 حضانة.

وجاء إقليم القاهرة الكبرى ثالثًا بـ 23%، ثم القناة والحدود بنسب 3% و2% على التوالي.

وقالت وزيرة التضامن إن هذه الخريطة الجغرافية الدقيقة تُعد مرجعًا استراتيجيًا لتحديد فجوات الخدمات، موضحة أن المناطق ذات التغطية الأقل ستكون ضمن أولويات خطط التوسع خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع نسب الإتاحة وضمان عدالة توزيع الخدمات على مستوى الجمهورية.

وفي ختام المؤتمر، أكدت الوزيرة أن توزيع الحضانات يكشف فرصًا واسعة أمام التوسع في الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن الوزارة ستشرع فورًا في وضع خطط تستهدف سد الفجوات وتعزيز الخدمات في المحافظات الأكثر احتياجًا.

