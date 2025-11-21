نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وول ستريت جورنال": أوكرانيا عدّلت بندا في خطة واشنطن المزعومة للتسوية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قالت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصدر في الإدارة الأمريكية إن أوكرانيا عدلت أحد البنود الـ28 في خطة التسوية التي تزعم مصادر مختلفة أن واشنطن طرحتها على موسكو وكييف مؤخرا.

وأشار مصدر الصحيفة إلى أن البند المعدل يشمل تدقيق جميع المساعدات الدولية التي تتلقاها أوكرانيا.

وأفادت وكالة "أكسيوس" الأمريكية بأن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية مع روسيا لوضع خطة جديدة لحل النزاع في أوكرانيا".

وحسب "فاينانشال تايمز" فإن الخطة تتضمن:

خفض المساعدة العسكرية الأمريكية لكييف.

الاعتراف بالوضع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو.

إعلان اللغة الروسية لغة رسمية في أوكرانيا.

تنازل كييف عن إقليم دونباس بالكامل.

تقليص القوات المسلحة الأوكرانية.

حظر نشر قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية.

وقف تزويد كييف بالأسلحة بعيدة المدى.

كما أشار موقع "أكسيوس" إلى أن الخطة تفترض اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بشبه جزيرة القرم ودونباس أراضي روسية.

يذكر أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أفاد في 10 نوفمبر بأنه يجري عملية خاصة لمكافحة الفساد في مؤسسات الطاقة ونشر صورا لحقائب مليئة بالعملات الأجنبية تم العثور عليها في أثناء العملية.

وذكر عضو البرلمان ياروسلاف جيليزنياك أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد يجري تفتيشا في منزل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي وشركة "إنيرغوآتوم".

وفي 13 نوفمبر فرض زيلينسكي عقوبات على مينديش ورئيس مموليه ألكسندر زوكرمان.

وفي 19 نوفمبر أقال البرلمان الأوكراني وزير العدل غيرمان غالوشينكو الضالع في الفساد في قطاع الطاقة، وسفيتلانا غرينتشوك وزيرة الطاقة