العالم اليوم - الإمارات تطلق وثيقة عمل استثماري مع كندا بـ 50 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر الإمارات تطلق وثيقة عمل استثماري مع كندا بـ 50 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 نوفمبر 2025 09:24 صباحاً - بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق وثيقة عمل استثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة كندا، تستثمر من خلالها الدولة ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي في عدد من القطاعات الحيوية في كندا.

وحضر إطلاق وثيقة العمل الاستثماري المشترك كل من مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين الصديقين.

وبموجب هذه الوثيقة، تستثمر دولة الإمارات ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي في القطاعات الحيوية في كندا، ومن أبرزها الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والتعدين، وغيرها من المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية والوطنية، بما يعود بالخير والنفع والازدهار على شعبي البلدين الصديقين.

ويُجسّد هذا الإطار الاستثماري الجديد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة مع كندا، وحرص البلدين على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتوفير تدفّقات استثمارية عالية القيمة، بما يعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات كمستثمر عالمي رئيسي في الأسواق المتقدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في كندا بلغ نحو 8.8 مليارات دولار أميركي في عام 2024، مقابل استثمارات كندية مباشرة في دولة الإمارات بلغت نحو 242 مليون دولار أميركي خلال العام نفسه.

كما وقعت الإمارات وكندا ثلاث اتفاقيات:

اتفاقية بين وزارة الاستثمار الإماراتية واستثمر في كندا

اتفاقية بين بلاك بيري ومجلس الأمن السيبراني الإماراتي

اتفاقية بين Mila و Technology Innovation Institute

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد شهد، أمس الخميس، توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين (الإمارات وكندا) والتي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات إستثمارية إستراتيجية تخدم رؤية البلدين تجاه التنمية المستدامة.

ووقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ومن الجانب الكندي دولة رئيس الوزراء مارك كارني.

كما أعلن الجانبان في إطار زيارة رسمية لرئيس الوزراء الكندي لدولة الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون الاستثماري.