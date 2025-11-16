نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عــاجــل | الرئيس السيسي يشهد افتتاح محطات بحرية جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح عدد من المحطات البحرية الجديدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديدًا بميناء شرق بورسعيد، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز قدرات النقل البحري ودعم حركة التجارة الدولية.

ويأتي افتتاح هذه المحطات ليعكس استمرار جهود الدولة في تطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها، بما يدعم موقع مصر الاستراتيجي كمركز إقليمي رائد في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمية.