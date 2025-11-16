رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين الدكتور أحمد عبد السلام عفيفي نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية

الرياض - كتبت رنا صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعيين الدكتور أحمد عبد السلام عفيفي نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة المعاد تشكيله بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.

ويأتي هذا التعيين في إطار استكمال هيكل قيادة الهيئة لضمان استمرارية أعمالها الرقابية والإشرافية على السوق المالية، وتعزيز فعاليتها في إدارة وتنظيم القطاع المالي في مصر، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتنمية الأسواق المالية.

وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على تعزيز الكفاءة الإدارية في المؤسسات الرقابية لضمان تنفيذ السياسات المالية والرقابية وفقًا للمعايير المهنية والشفافية.