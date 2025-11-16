الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد سوق العملات في مصر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، تقلبات مستمرة في أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري، مع سعي المستثمرين وأصحاب الأعمال للحصول على معلومات دقيقة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، في ظل تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية على حركة السوق.

تذبذب أسعار العملات في مصر اليوم الأحد وسط متابعة المستثمرين

وجاءت أسعار أبرز العملات الأجنبية كالتالي: سجل الدولار الأمريكي 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو الأوروبي 54.69 جنيه للشراء، و55.02 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 61.76 جنيه للشراء، و62.33 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي 152.86 جنيه للشراء، و154.05 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي عند 12.51 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 12.81 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، فيما بلغ الريال القطري 11.95 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، في ظل استقرار نسبي لبعض العملات وتقلبات طفيفة للأخرى خلال التعاملات المبكرة.

وتعد متابعة أسعار العملات الأجنبية اليومية أمرًا ضروريًا لفهم اتجاهات السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، خاصة مع ارتباطها بالتجارة الخارجية والتحويلات المالية بين مصر والدول العربية والأجنبية.

وتبقى أسعار العملات مرشحة للتغير حسب تحركات الأسواق العالمية والمحلية خلال اليوم.