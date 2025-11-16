رئيس الوزراء يناقش عددا من خريجى مبادرات وزارة الاتصالات حول مشروعاتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 08:32 مساءً - ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من خريجي المبادرات المختلفة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبعض أصحاب الشركات الناشئة، حول مدى استفادتهم من تلك المبادرات، كما استمع لقصص نجاحهم في مشروعاتهم الخاصة، وذلك خلال جولته بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، الذي افتتحه مساء اليوم تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار( AI Everywhere .. الذكاء الاصطناعي في كل مكان).

وتحدث أحد خريجي منحة مبادرة ITIDA Gigs لرئيس مجلس الوزراء حول مشاركته في المنحة، واصفا مشاركته بأنها شكلت نقطة تحول حقيقية في مسيرته، بعد تخرجه من كلية الحاسبات والمعلومات دفعة 2025 حيث مكنتّه المبادرة من تنفيذ عدة مهام مدفوعة على منصات العمل الحر، مما دفعه للاستمرار فى هذا المسار بعد انتهاء التدريب.

وبفضل المهارات التى اكتسبها عبر البرنامج، تمكن خلال فترة قصيرة من تحقيق أكثر من 1000 دولار من الأعمال الرقمية، مما يعكس قدرة المبادرة على تحويل المواهب الشابة إلى محترفين قادرين على المنافسة عالميًا.

كما استعرض مؤسسو إحدى الشركات الناشئة والمتخصصة فى التحول الرقمى لقطاع الرعاية الصحية قصة نجاحهم بعد انضمامهم إلى حاضنة مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" فرع بنها، حيث أسهمت الحاضنة فى دعم نموهم وتمكينهم من تطوير حلولهم الرقمية المبتكرة.

وقد تكللت جهودهم بالحصول على تمويل واستثمار إجمالى بقيمة 310,000 دولار، شمل مساهمات من رأس المال التاسيسى، ودعما من برنامج الاحتضان بكريتيفا، واستثمار خارجى بقيمة 87,000 دولار من مجموعة استثمار سعودية.

وتحدث مؤسس شركة ناشئة مصرية متخصصة فى الأمن السيبرانى وتحديداً حلول الكشف عن التزييف العميق المحتوى الصوتى، والتى حصلت على دعم من مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل؛ وشمل الدعم توفير مقر للشركة بالمركز، واحتضان من برنامج المدن الذكية، وحصلت الشركة على جولة استثمارية مباشرة من شركة بلاج اند بلاى العالمية مشغل مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل.

كما تم استعراض تجربة أحد خريجى كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية، والحاصل على شهادة مزدوجة من جامعة "مينيسوتا" الأمريكية، والذى يُعد من أوائل خريجى الجامعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من الجامعتين.

ويعمل حاليًا مهندس ذكاء اصطناعى بإحدى الشركات العربية العاملة والمستثمرة فى مصر، وكذلك تجربة إحدى طالبات كلية الهندسة فى جامعة مصر للمعلوماتية، والتى درست عامها الرابع بجامعة "بوردو" الأمريكية، وتخصصت فى هندسة الإلكترونيات والاتصالات، حيث جاءت الأولى على قسمها، واختيرت ضمن قائمة العميد للمتفوقين فى جامعة بوردو بعد حصولها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وبفضل تفوقها الأكاديمى عملت كمدرس مساعد أثناء دراستها فى جامعة بوردو، وهى تدرس حاليًا فى العام النهائى بجامعة مصر للمعلوماتية، وتتدرب فى إحدى الشركات السويسرية العالمية المستثمرة فى مصر فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولى إلى إحدى خريجات البرنامج التدريبى "القانون والتكنولوجيا" Tech Law المقدم من معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بهدف اعداد جيل مؤهل من القضاة والمحامين ليكونوا روادًا فى عصر التحول الرقمى والعدالة الرقمية حيث استعرضت تجربتها التدريبية فى الجمع بين تخصصى القانون والتكنولوجيا الأمر الذى وفر لها ولزملائها المتدربين محتوى علميا متعمقا فى مجالات حيوية مثل الملكية الفكرية، وجرائم تقنية المعلومات، وأدوات الذكاء الاصطناعى، والعقود التقنية، وتنظيم تقنية البلوكتشين والعملات المشفرة؛ كما أشادت بالجهود المبذولة فى تبسيط المحتوى التدريبى وإتاحة الفرص للمتدربين لعقد لقاءات مع متخصصين فى مجالات التكنولوجيا والقانون فضلا عن إطلاق النسخة الالكترونية من البرنامج التدريبى عبر منصة مهارة- تك المنصة الالكترونية التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات بما يتيح الوصول لقاعدة أوسع من خريجى كليات الحقوق على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض عدد من النماذج الملهمة من خريجى برامج المعهد القومى للاتصالات التى تعكس ما يقدمه المعهد من منظومة تدريبية متكاملة تجمع بين التدريب العملى، والاختبارات العالمية، والدعم الفنى والتوجيهى، بالشكل الذى يؤهل المتدربين للالتحاق بسوق العمل محليًا وإقليميًا والمشاركة فى مسابقات دولية مرموقة ، من بينها أحد المتدربين الذين نجحوا فى الحصول على شهادات دولية خلال فترة التدريب من أكاديميات عالمية تابعة لكبرى الشركات المقدمة لخدمات الأمن المعلوماتى، وهو ما أهله لاحقًا للالتحاق بإحدى الشركات الكبرى التى تمتلك فروعًا متعددة فى المنطقة.

وشمل العرض نموذجًا لأحد خريجى برنامج التدريب الصيفى 2025، وهو طالب بالفرقة الرابعة فى مجال تعلّم الآلة، استطاع الحصول على شهادة من شركة إنفيديا، مما ساعده على حصد فرصة عمل فى إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض تجربة إحدى الفائزات فى مسابقة الأفروآسيوى 2025 التى أُقيمت فى ماليزيا.

واطلع الدكتور مصطفى مدبولى على شرح قدمته إحدى أعضاء لجنة تحكيم مسابقة ديجيوتوبيا "DIGITOPIA" والتى يشرف على تحكيمها نخبة من الخبراء والمتخصصين فى مجال تطوير التكنولوجيات الرقمية والابتكار، من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديميات والشركات المحلية والعالمية والمنظمات الدولية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حيث تتنوع معايير التقييم والتحكيم وفقًا لكل مرحلة. فمع انطلاق المسابقة، تم تقديم أكثر من 4660 فكرة من متسابقي 4 مراحل عمرية مختلفة بدءا من الصف الرابع ابتدائى وحتى 35 عاما، وذلك ضمن مسارات المسابقة الثلاثة: البرمجيات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، والألعاب والفنون الرقمية.

وأوضحت أن معايير التقييم والتحكيم فى مرحلة تقديم الأفكار شملت: وضوح الفكرة، والابتكار والأصالة، والأثر المجتمعى والاقتصادى، واستخدام تكنولوجيا المعلومات بفاعلية، وقابلية التطبيق، وجودة العرض التقديمى. حيث تأهل أكثر من 700 فريق إلى مرحلة تطوير الأفكار والحلول التكنولوجية، واعتمدت معايير التقييم والتحكيم فى هذه المرحلة على: الابتكار والإبداع فى الحل المقدم، واستخدام التكنولوجيا المناسبة، والأداء والموثوقية، وتركيز الحل على المستخدم وسهولة الاستخدام، وملاءمة الحل للتحدى المطروح، إضافة إلى الأثر المجتمعى والاقتصادى وإمكانية تطبيقه، وكذلك العمل الجماعى.

وأسفرت هذه المرحلة عن تأهل 72 فريقًا يضم أكثر من 300 متسابق إلى المرحلة النهائية بمعدل 24 فريقا فى كل مسار. فيما ستعقد مرحلة التصفيات النهائية يومى 28 و29 نوفمبر حيث سيتم اختيار اول ثلاثة فرق فى كل فئة عمرية بكل مسار ليصل إجمالى الفرق الفائزة فى ختام المسابقة إلى 36 فريقًا. منها 3 فرق سيحصل كل فريق على مليون جنيه الجائزة الكبرى عن كل مسار اضافة الى جوائز مالية وعينية كبرى للمركزين الثانى والثالث وكذلك جوائز عينية للمراكز من الرابع الى السادس.

كما استمع الدكتور مصطفى مدبولى إلى نماذج من خريجى مبادرات أجيال مصر الرقمية؛ حيث استعرضت إحدى الطالبات الملتحقات بمبادرة "أشبال مصر الرقمية"، دور المبادرة فى تمكينها من تحقيق مراكز متقدمة فى مسابقات دولية، إلى جانب تأسيس مشروعها الابتكارى الخاص المتمثل فى سوار ذكى يعتمد على تقنيات الأنظمة المدمجة والفنون الرقمية وتضم السجل الطبى للشخص صاحب السوار.

وتحدث طالب فى الصف الرابع الابتدائى من الملتحقين بمبادرة براعم مصر الرقمية حول المهارات التكنولوجية التى اكتسبها خلال المبادرة والتى أهلته للالتحاق فى أكثر من مسابقة فى مجالات التكنولوجيا.

وأوضح أحد خريجى الدفعة الأولى لمبادرة رواد مصر الرقمية أن الالتحاق بالمبادرة مثل نقطة تحول حقيقية فى مسيرته المهنية حيث مكنته من تطوير مهاراته التقنية ليبدأ العمل فى مجال تدريب ودعم الشباب الطموحين فى مجالات العمل الحر مدربا تقنيا خلال الدفعتين الثانية والثالثة للمبادرة، مشيرا إلى أنه شريك مؤسس فى شركة ناشئة مقرها محافظة سوهاج توفر برامج دبلوم تدريبى فى مجالات البرمجة، بما فى ذلك تطوير البرمجيات، وبرامج لتدريب الأطفال على البرمجة ، بجانب مجالات الإدارة وريادة الأعمال، بهدف نشر التعليم التكنولوجى فى محافظات الصعيد وتمكين الشباب من مهارات المستقبل.

وأوضح أحد خريجى مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية وهو من رواد الأعمال حجم الاستفادة التى أتاحتها له المنظومة التعليمية بالمدارس فى اكتساب المهارات التكنولوجية والخبرات العملية التى أهلته بعد التخرج إلى تأسيس شركته الناشئة لتقديم حلول تقنية وخدمات تكنولوجيا المعلومات المبتكرة. حيث تعمل الشركة فى مجالات تصميم تطبيقات الموبايل وإنشاء وتطوير المواقع واستخدام حلول الأمن السيبرانى لحماية أصول المنشآت الرقمية وتأسيس البنية التحتية للشركات.

كما استعرض المشروعات المنفذة من جانب شركته والتى تضمنت تطبيقا لشركة سعودية فى مجال الأدوية، وموقعا إلكترونيا لشركة كويتية تعمل فى بيع مواد البناء.