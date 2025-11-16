كاف يستبعد أحمد الشناوى من القائمة النهائية لأفضل حارس 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 08:32 مساءً - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس في القارة السمراء عن عام 2025 حسبما أكد البيان الرسمي عبر منصة "إكس".

وتواجد أحمد الشناوي حارس بيراميدز ضمن قائمة المرشحين الأولية للحصول على جائزة أفضل حارس في أفريقيا هذا العام، وشهدت القائمة أيضًا تواجد الحارس التونسي أيمن دحمان لاعب النادي الرياضي الصفاقسي، الكاميروني آندريه أونانا لاعب طرابزون سبور والمعار من مانشستر يونايتد، والسنغالي إدوارد ميندي لاعب أهلي جدة، والجنوب إفريقي ويليامز حارس فريق صنداونز.

قائمة الحراس المنتنافسين على جائزة حارس العام:

- المغربي منير محمدي (نهضة بركان).

- المغربي ياسين بونو (الهلال)

- الجنوب أفريقيي رونوين ويليامز (صن داونز).

وجاء محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، في صدارة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، وذلك بعدما ساهم في صعود "الفراعنة" إلى بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، كما حصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مع نادي ليفربول.

كما ضمت القائمة أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان، وذلك بعدما توج مع فريق العاصمة الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي بجانب كأس السوبر الفرنسي، والثلاثية المحلية "الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر".

وتأهلت مصر إلى بطولة كأس العالم 2026، بعدما تصدرت جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية برصيد رائع بلغ 26 نقطة من 10 مباريات، دون أن تتذوق مرارة الهزيمة.

ونجح منتخب مصر في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم على ملعبه في التصفيات المونديالية للمباراة الـ27 على التوالي، حيث حقق المنتخب المصري 26 فوزاً وتعادلاً واحداً في آخر 27 مباراة خاضها على أرضه فى تصفيات كأس العالم، منذ خسارته 2-1 أمام كوت ديفوار في يونيو 2004.

كما ضمت القائمة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، بعدما قاد الفريق السماوي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، ثم لقب كأس القارات الثلاث، وأخيرا كأس السوبر الأفريقي، كما يتصدر تصنيف الأندية في القارة السمراء من جانب موقع "فوتبول داتا بيز" العالمي، والاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب لعام 2025 بوبيتسا، مدرب منتخب كاب فيردي، وحسام حسن، مدرب منتخب مصر، وكرونوسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، وسامي الطرابلسي، وروموالد راكونتدراب، ومعين الشعباني، وطارق السكتيوي، ومحمد وهبي، ووليد الركراكي، مدرب وبابي تياو.