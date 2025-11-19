نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر والسعودية تتفقان على التوسع في برامج الشهادات المزدوجة وتبادل الخبرات. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور منصور بن زيد الخثلان، القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا اهتمام مصر الدائم بدفع هذه العلاقات وتوطيدها من خلال التوسع في اتفاقيات التعاون المشتركة بكافة مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور التوسع الكبير الذي تم تحقيقه في منظومة التعليم العالي المصرية، الذي يسمح بفتح آفاق متعددة للتعاون مع مختلف روافد الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية، مؤكدًا تركيز الاهتمام على التخصصات الحديثة لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا وتقديم برامج دراسية بينية متقدمة تواكب احتياجات سوق العمل.

ولفت الوزير إلى اهتمام الجامعات المصرية بعقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الوزير إلى تطوير مؤسسات مصر الجامعية بمستويات ومعايير عالمية سواء ما يتعلق بالبنية التحتية والإنشائية، وكذلك تطوير البرامج الدراسية؛ وتعزيز دور مصر كوجهة تعليمية متميزة للطلاب الوافدين، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "ادرس في مصر".

هذا، وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها السعودية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم زيارات مشتركة لأعضاء هيئة التدريس، وتقديم برامج دراسية ذات شهادات مزدوجة.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز الشراكة القائمة بما يواكب تطلعات البلدين الشقيقين.