بدء مؤتمر الهيئة الوطنية عن اليوم الأول من انتخابات النواب فى الدوائر الملغاة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 09:32 مساءً - بدأ منذ قليل، مؤتمر غرفة العمليات المركزية ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لاطلاع الرأى العام على مستجدات اليوم الأول من التصويت، في الدوائر الملغاة.

وانتهت منذ قليل، عملية التصويت فى اليوم الأول من انتخابات الدوائر الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد انتهاء اليوم الأول من الاقتراع والذي بدأ في التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءًا الموعد المحدد لإغلاق اللجان وفقًا لقرار الهيئة.

وأكدت الهيئة الوطنية على انتظام التصويت فى أغلب اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء، وبدأ الناخبين فى التوافد على اللجان.

وتجرى عمليات التصويت فى 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة فى 7 محافظات والتى يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.

1- محافظة الجيزة

* الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة ويتنافس فيها 14 مرشحا على مقعدين

2- محافظة أسيوط

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح ويتنافس فيها 18 مرشحا على 3 مقاعد

3- محافظة سوهاج

* الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج ويتنافس فيها 36 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم ويتنافس فيها 14 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة ويتنافس فيها 10 مرشحا على مقعد

* الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا ويتنافس فيها 27 مرشحا على 3 مقاعد

* الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا ويتنافس فيها 40 مرشحا على مقعدين

* الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة ويتنافس فيها 28 مرشحا على مقعد

* الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام ويتنافس فيها 10 مرشحا على مقعد

4- محافظة قنا

* الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا ويتنافس فيها 32 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص ويتنافس فيها 27 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي ويتنافس فيها 38 مرشحا على 3 مقاعد

* الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت ويتنافس فيها 32 مرشحا على مقعدين

5- محافظ الإسكندرية

* الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل ويتنافس فيها 16 مرشحا على 3 مقاعد

6- محافظة البحيرة

* الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور ويتنافس فيها 32 مرشحا على 3 مقاعد

* الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص ويتنافس فيها 18 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود ويتنافس فيها 39 مرشحا على مقعدين

7- محافظة الفيوم

* الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم يتنافس فيها 18 مرشحا على 3 مقاعد

* الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي يتنافس فيها 6 مرشحا على مقعدين

* الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا ويتنافس فيها 4 مرشحا على مقعدين (جولة إعادة)