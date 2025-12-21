الارشيف / أخبار مصرية

ضبط المتهم بالتسلل داخل شقة سكنية بالشروق وسرقة محتوياتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 ديسمبر 2025 04:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتسلل داخل إحدى الشقق السكنية وسرقة محتوياتها بأسلوب تسلق المواسير بمدينة الشروق بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الشروق من (مهندس – مقيم بدائرة القسم) بسرقة عدد 3 أجهزة "لاب توب" من داخل الشقة محل سكنه بأسلوب "التسلق".

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "لـه معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

