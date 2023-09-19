لكل برج صفاته في الحب والعلاقات والتعاطي مع كل المشاعر التي تنتج عن تلك العلاقات، والذي يعتبر شعور الغيرة واحد من أبرزها، سنشير اليوم إلى برج الدلو والغيرة وكيف يتعاطي الرجل والمرأة في هذا البرج مع الغيرة.

الدلو من الشخصيات التي تبدو للآخر على أنها غريبة الأطوار في العلاقات، كما أنه لا يكشف عن نفسه بوضوح في البداية.

برج الدلو محب للآخرين ويحب أن يكوّن الكثير من العلاقات ومع مختلف الأجناس، فهو يحب أن يستمتع.

الغيرة غير موجودة في قاموس برج الدلو فهو لا يعاني منها أبداً كما يشار إلى أن مولود الدلو لا عاني من خيانة الشريك بل يترك كل شيء خلفه ولا يكترث.

تظهر غيرة مولود الدلو بشكل واضح في أوقات محددة، وهي عندما يعطي الشريك اهتمام بشخص آخر.

يشعر برج الدلو بالغيرة بشكل عام عندما يتواجد مع شخص آخر يمتلك ميزات تجعله أكثر إثارة للاهتمام، فهو يحب أن يكون مميز ولافت للانتباه ويشعر بالغيرة في حال كان هناك من يتفوق عليه في ذلك.

لا يشعر مولود الدلو بالحاجة أو الفائدة من الشعور بالغيرة أو التملك للآخر، وفي حال شعر بوجود شيء غير صحيح أو مريح في العلاقة فهو سيكتفي بالانسحاب.

في حال شعر مولود الدلو بالمعاناة بسبب غيرة أو خيانة أو خداع من الشريك فإنه يبتعد ببساطة، ويعاني في صمت ولا يظهر مشاعره. [1]

قد تكون المرأة بطبيعتها غيورة أكثر من الرجل، ولكن بشكل عام مولود الدلو يعتبر من الأشخاص الباردة والمتزنة ظاهرياً، فهي تعطي الثقة الكاملة لشريكها، ولا تضع الغيرة في حساباتها أو لا تحب أن تظهرها.

المرأة الدلو تثق في شريكها ولا تراقبه أبداً ولكنها إن شعرت بالخديعة فلا مجال للتراجع ولن تقوم بأي مجهود لاستعادة الشريك.

البرود والعزلة من أهم صفات الدلو لذا تظهر المرأة الدلو على أنها غير عاطفية، فهي تحب ولكن دون أن تعطي المشاعر قيمة كبيرة أو تظهرها بقوة. [2]

الرجل الدلو أكثر بروداً من المرأة الدلو، فهو شخص مهتم ومنشغل في ذاته، الأمر الذي يجعله غير مهتم للغيرة أو لا يمتلك وقتاً ليكون غيوراً.

يسأل البعض كيف أثير غيرة مولود الدلو؟ الفكرة تكمن في أن مجرد شعوره بشيء مثير للغيرة أو سماعه لأمور تلفت انتباهه على وجود خطأ فإن ذلك لا يجعله يغار فهو لا يضيع وقته، وهو قادر على الهروب أو الانسحاب هدوء، طالما أن الأمر لا يهدد مصلحته.

أفضل ما يجيد فعله برج الدلو هو قدرته الهائلة على وضع حد لشعور الغيرة، فهو بكل بساطة إن شعر بها سيقوم بكل قوة وبسهولة بوضع حد للشعور واعتبار أنها لم تكن ولا أصل لها.

بالمقابل فإن الدلو مميز في هذه الناحية لكونه يحترم حرية الآخر بشكل كبير نظراً لحبه واحترامه لحريته الشخصية، الأمر الذي يجعل منه شخص مريح في العلاقات. [2]

برج الدلو والغيرة من أكثر الأبراج المثيرة للاهتمام في هذا الشأن، فببساطة برج الدلو لا يغار ولا يسمح لشعور الغيرة بأن يتملكه أو يسيطر عليه، لديه قدرة كبيرة على التعامل مع هذا الشعور والتخلص منه.