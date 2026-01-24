نادى خوان بيزيرا السابق سبب إيقاف قيد الزمالك فى القضية العاشرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 12:30 صباحاً -

كشف مصدر بالزمالك أن نادي أوليكساندريا الأوكراني المنتقل منه البرازيلي خوان بيزيرا إلى القلعة البيضاء سبب الإيقاف الجديد الذي تعرض له النادي اليوم الجمعة.

وأكد المصدر أن نادي أوليكساندريا الأوكراني لم يحصل على قيمة القسط الأول من انتقال خوان بيزيرا إلى نادي الزمالك والمقدر بـ800 ألف دولار، حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وفى سياق متصل كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن إيقاف قيد نادى الزمالك 3 فترات قيد جديدة، وذلك عبر الموقع الرسمى للاتحاد الدولي.

ونشر الموقع الرسمى لـ الفيفا، بتاريخ الجمعة 23 يناير، إيقاف قيد نادى الزمالك فى القضية العاشرة ولم يكشف فيفا عن هوية أو تفاصيل الأطراف المتسببة فى قرارات الإيقاف.

10 قضايا تسببت فى إيقاف قيد الزمالك

وتعرض الزمالك إلى 10 قضايا إيقاف قيد، تخص كل من البرتغالى جوزيه جوميز ومساعديه الثلاثة، والسويسرى كريستيان جروس، بالإضافة إلى التونسى فرجانى ساسى، ونادى إستريلا البرتغالى ونادى شارلوازالبلجيكى المنتقل منه الفلسطينى عدى الدباغ، ونادى نهضة الزمامرة المنتقل منه صلاح مصدق لاعب الزمالك السابق.

تفاصيل مديونيات الزمالك فى القيد

1- جوزيه جوميز.. قضية 120 ألف دولار.

2- مساعدين جوميز.. 3 قضايا 60 ألف دولار.

3- كريستيان جروس .. قضية 133 ألف دولار.

4- فرجانى ساسى .. قضية 505 آلاف دولار.

5- نادى إستريلا البرتغالى.. قضية 200 ألف يورو.

6- نادى شالروا البلجيكى.. قضية 170 ألف يورو.

7- نادي نهضة الزمامرة المغربي.. قضية 250 ألف دولار.

8- نادي أوليكساندريا الأوكراني.. قضية 800 ألف دولار.