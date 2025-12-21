الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع بمسرح الدور الأرضي بمدرسة طنطا الثانوية الزراعية بمدينة طنطا، موجها تحية تقدير لقوات الحماية المدنية على جهودهم المتميزة.

محافظ الغربية ومدير الأمن يتابعان جهود السيطرة على حريق مدرسة طنطا الثانوية الزراعية

انتقل المحافظ يرافقه اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، إلى موقع الحريق لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على جهود السيطرة وتأمين الموقع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تحركت فور تلقي البلاغ اليوم الأحد حيث جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية، وإخطار قوات الحماية المدنية والإسعاف والصحة والكهرباء والمرور للتحرك السريع إلى موقع البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك فصل التيار الكهربائي عن المدرسة والمنطقة المحيطة لضمان سلامة المواطنين والقوات المشاركة.

وأشار اللواء الجندي إلى أن الحريق نشب في مسرح مغلق يستخدم كمخزن بمساحة تقارب 90 مترًا مربعًا ويحتوي على تشوينات أخشاب ومقاعد خشبية متهالكة، مؤكدًا أن المدرسة كانت خالية من الطلاب، ما ساعد على سرعة التعامل الآمن دون تعريض أي أرواح للخطر.

وأكد المحافظ أن قوات الحماية المدنية دفعت بأربع سيارات إطفاء وسيارة إسعاف واحدة، وتمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي ومنع امتداده لأي منشآت مجاورة، مشيدًا بالاستجابة السريعة والكفاءة العالية في التعامل مع الحادث والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وأشار البيان إلى أن الحريق أسفر عن احتراق مخلفات الأخشاب الموجودة بالمسرح فقط، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات، مع استمرار استكمال الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة لضمان سلامة المنشأة.