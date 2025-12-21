وزير الخارجية يؤكد عمق العلاقات التي تربط بين مصر وجنوب السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 ديسمبر 2025 06:31 مساءً - أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، عمق العلاقات التي تربط بين مصر وجنوب السودان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم /الأحد/ مع وزير خارجية جنوب السودان ماندي سمايا كومبا، في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة.

ورحب الوزير عبد العاطي - في مستهل المؤتمر الصحفي- بنظيره الجنوب سوداني والوفد المرافق.

وقال وزير الخارجية إنه تسلم من نظيره الجنوب سوداني رسالة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الجنوب سوداني سيلفا كير.

وأضاف أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات بين مصر وجنوب السودان وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، موضحا أنه تم تناول عدد من الملفات ودعمنا لاتفاق السلام المنشط ولأهمية الحفاظ على التهدئة في جنوب السودان، بالإضافة إلى ارتباط أمن جنوب السودان بأمن السودان ومن ثم أمن مصر، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت الوضع في السودان وأهمية التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار والوصول إلى عملية سياسية.