تداول أسئلة امتحان الدراسات لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 01:31 مساءً - تداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 2026، ووجهت المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويؤدى امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025.2026 ، قرابة 2 مليون و22 ألف طالب وطالبة.

ضوابط عقد امتحان نصف العام للشهادة الإعدادية

وجهت المديريات التعليمية تعليمات للإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية كالتالى:

- توفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة لأبنائنا الطلاب.

- التأكد من صلاحية المقاعد، والإضاءة، والتهوية، ومنع أي مصادر تقلل من تركيز الطلاب.

- الالتزام التام بمواعيد فتح وغلق اللجان، وضبط الدخول والخروج وفق التعليمات المعتمدة.

- التطبيق الفوري والحاسم للقانون رقم (205) لسنة 2020 الخاص بمكافحة الغش دون تهاون.

- اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من يرتكب فعلاً يخل بأعمال الامتحانات داخل أو خارج اللجان.

- حظر دخول الهواتف المحمولة، السماعات، الساعات الذكية، أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

- منع تداول أو تصوير أو نشر أي جزء من ورقة الأسئلة أو الإجابات بأي وسيلة.

- عدم السماح بدخول أي طالب بعد بدء الامتحان وفق الضوابط القانونية.

- التزام الملاحظين بالتواجد الكامل والانتباه الدائم ومنع أي تواصل غير مشروع داخل اللجنة.

- المساءلة الفورية عن أي تقصير إداري أو إخلال بالتعليمات، مع تحرير محاضر رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية