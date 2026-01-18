العاهل الأردنى يتلقى دعوة من الرئيس الأمريكى للانضمام لمجلس السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 02:24 مساءً -

تلقى عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام لـ مجلس السلام، وتجري حاليا دراسة الوثائق المرتبطة بالدعوة وفق الإجراءات القانونية الداخلية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السفير فؤاد المجالي أن المملكة تثمن الدور القيادي للرئيس ترامب في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الخطة الشاملة للسلام والجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أن مملكة البحرين قد تلقت دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى "مجلس السلام".

وأعربت الخارجية البحرينية -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية-، عن تقدير مملكة البحرين لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام العادل والمستدام في المنطقة.