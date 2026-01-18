بلومبرج: ترامب يشترط دفع مليار دولار للدول للبقاء في "مجلس السلام"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 02:24 مساءً - قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستطلب من الدول الراغبة في الانضمام إلى "مجلس السلام" الجديد، الذي يعتزم ترامب تأسيسه، دفع مساهمة مالية لا تقل عن مليار دولار.

ووفقًا لمسودة الميثاق الخاصة بالمجلس، التي حصلت عليها الوكالة، سيشغل ترامب منصب الرئيس الأول للمجلس وسيكون له الدور الأبرز في تحديد الدول المدعوة للعضوية. كما تنص المسودة على أن اتخاذ القرارات في المجلس سيتم بناءً على أغلبية الأصوات، لكن تبقى جميع القرارات خاضعة لموافقة الرئيس.



تفاصيل العضوية والشروط

وتشير المسودة إلى أن مدة عضوية أي دولة في المجلس ستكون ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بالميثاق، مع إمكانية تجديد هذه العضوية بقرار من الرئيس. لكن الدول التي ستساهم بأكثر من مليار دولار نقدًا في السنة الأولى من تفعيل الميثاق ستكون مؤهلة للعضوية لفترة أطول من ثلاث سنوات.

ويهدف المجلس، وفقًا للوثيقة، إلى تعزيز الاستقرار وإعادة بناء الحكم الرشيد وتأكيد السلام الدائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات. سيتم تفعيل الميثاق رسميًا بعد موافقة ثلاث دول على الأقل، في حين سيكون الرئيس ترامب المسؤول عن الموافقة على الشعار الرسمي للمجلس.



دعوة مصر للانضمام

من جانب آخر، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بقطاع غزة. وأضاف أنه يتم حاليًا دراسة الوثائق المتعلقة بالعضوية، مشيرًا إلى أن المجلس يأتي كجزء من تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، والذي نص على تشكيل هذا المجلس برئاسة ترامب وعضوية 25 من رؤساء الدول، بما في ذلك مصر.