الرئيس السيسي يشارك في افتتاح قمة «أفريقيا ـ فرنسا» بنيروبي لبحث تعزيز الشراكة والتنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 03:30 مساءً - شارك عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية لقمة «أفريقيا ـ فرنسا» المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة عدد من القادة الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شارك مساء أمس في عشاء العمل الرسمي الذي أُقيم بقصر الرئاسة الكيني، بدعوة من ويليام روتو وإيمانويل ماكرون، تكريمًا لرؤساء الدول والوفود المشاركة في القمة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين الكيني والفرنسي كانا في استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى مقر الاحتفال، إلى جانب كبار الضيوف المشاركين.

وأضاف أن اللقاءات والمناقشات التي شهدها عشاء العمل تناولت سبل تعزيز التعاون الأفريقي الفرنسي، ودعم الشراكات التنموية والاستثمارية بين الجانبين، فضلًا عن التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية، خاصة التحديات والأزمات التي تشهدها القارة الأفريقية خلال الفترة الحالية.