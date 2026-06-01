رسميًا.. نيوم السعودي يعلن رحيل أحمد حجازي بفيديو مؤثر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 12:30 صباحاً - أعلن نادي نيوم السعودي، اليوم الأحد، رسميًا رحيل المدافع المصري أحمد حجازي عن صفوف الفريق، وذلك عبر فيديو مؤثر نشره النادي على منصة "إكس"، ليؤكد نهاية مشوار اللاعب مع الفريق بعد موسم واحد فقط.

رحيل أحمد حجازي

وكانت تقارير صحفية سعودية قد كشفت خلال الفترة الماضية عن اقتراب رحيل حجازي عن نيوم، مع نهاية عقده بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اتجاه إدارة النادي لعدم تجديد التعاقد معه.

وأفادت صحيفة «الرياضية» السعودية بأن إدارة نيوم استقرت على عدم تمديد عقد المدافع المصري، ما فتح الباب أمام رحيله وخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

وانضم أحمد حجازي إلى صفوف نيوم في صيف 2024 قادمًا من الاتحاد السعودي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع “العميد”، حيث شكّل إضافة قوية لخط دفاع الفريق خلال الموسم المنقضي.

وتمكن المدافع المصري صاحب الـ35 عامًا من قيادة نيوم للصعود إلى دوري المحترفين السعودي، بعد موسم مميز أنهى خلاله الفريق مشواره في المركز الثامن برصيد 45 نقطة، كما شارك في 29 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدم مستويات دفاعية لافتة ساهمت في استقرار المنظومة الدفاعية.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إلى احتمالية عودة حجازي إلى نادي الاتحاد مستقبلاً، لكن هذه المرة عبر بوابة العمل الإداري داخل النادي.