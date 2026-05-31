بنك قطر الوطني يتوقع نمو اقتصادات آسيان-6 بوتيرة تفوق المتوسط العالمي رغم التحديات

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مايو 2026 11:55 مساءً - سي إن بي سي_ توقع بنك قطر الوطني (QNB) استمرار نمو اقتصادات دول «آسيان-6» خلال عام 2026 بوتيرة تتجاوز المتوسط العالمي، مستفيدةً من قوة الطلب المحلي وتوسع الاستثمارات الرقمية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأشار البنك، في تقريره الأسبوعي، إلى أن معدل النمو الاقتصادي في دول التكتل من المتوقع أن يتباطأ إلى 4.2% خلال عام 2026 مقارنةً بـ5% في عام 2025، لكنه سيظل من بين أعلى المعدلات على مستوى الاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير أن كلاً من فيتنام وإندونيسيا تبرزان باعتبارهما من أكثر اقتصادات المنطقة قدرةً على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية، بفضل قوة الاستهلاك المحلي واستمرار تدفقات الاستثمار.

وفي المقابل، حذر البنك من مجموعة من المخاطر التي قد تؤثر في أداء اقتصادات المنطقة خلال الفترة المقبلة، أبرزها التداعيات الناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما قد يترتب عليه من ارتفاع في أسعار الطاقة واضطرابات في التجارة العالمية.

كما أشار التقرير إلى أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يمثل أحد التحديات الرئيسية أمام دول جنوب شرق آسيا، نظراً للروابط التجارية الوثيقة بين الجانبين، إلى جانب الضغوط المرتبطة بالسياسات التجارية الأمريكية وتأثيراتها المحتملة على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة.

وأكد البنك أن استمرار الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية، إلى جانب تنامي التكامل الاقتصادي بين دول التكتل، سيبقى من أبرز العوامل الداعمة للنمو خلال السنوات المقبلة.

