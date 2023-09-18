انت الان تتابع خبر شاب سعودي تعرض للسرقة التي قصمت ظهره فقام بتثبيت كاميرات مراقبة سرية في غرفته.. لكن ما شاهده كان بمثابة الصدمة القاضية.. لن تصدقوا ماذا رأى زوجته تفعل مع الغرباء!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت منطقة النزهة واقعة غريبة ومثيرة، حيث اكتشف مذيع خيانة زوجته عن طريق الكاميرات السرية التي ثبتها في غرفة النوم لحل لغز اختفاء الأموال من داخل الدولاب.

بدأت الواقعة عندما اكتشف المذيع البالغ من العمر 34 عاما، والذي يعمل كمذيع، أنه تعرض لعدة حالات سرقة واختفاء للأموال التي يضعها في الدولاب بشقته، ولم يكن يعرف من السارق. قرر تركيب كاميرات مراقبة في غرفة النوم وإخفائها في أماكن سرية لكشف اللص الذي يستولي على أمواله.

كانت المفاجأة بالنسبة له عندما شاهد التسجيلات التي قامت الكاميرات بتسجيلها، حيث كان يتوقع أن يكتشف اللص الذي يسرق أمواله بشكل مستمر، ولكن المفاجأة أنه اكتشف خيانة زوجته له. فقد قامت الكاميرات بتسجيل علاقة غير شرعية بين زوجته وشخص آخر.

بعد مشاهدة التسجيلات، توجه الزوج فورا إلى قسم شرطة النزهة وقام بتحرير محضر رقم 9688 ضد زوجته. كما قدم أسطوانة تحتوي على تسجيلات الكاميرا كدليل، وبعد عرض الأسطوانة على النيابة، تم طلب ضبط وإحضار الزوجة للتحقيق معها، وطلبت أيضا إرفاق الأسطوانة بالأوراق.