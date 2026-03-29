وزير البترول: 4 سفن تغييز بطاقة 2.9 مليار قدم مكعب لتعزيز أمن الطاقة

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 مارس 2026 11:07 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أن تأمين إمدادات المنتجات البترولية يمثل أولوية قصوى للدولة، في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشيراً إلى أن مصر تعتمد على تنويع مصادر الاستيراد من دول وشركات متعددة لضمان استمرارية تدفق المنتجات البترولية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن الدولة نجحت في تعزيز البنية التحتية لاستقبال وتوزيع الغاز الطبيعي، بما يضمن استدامة الإمدادات لقطاع الكهرباء والصناعة على حد سواء، لافتاً إلى أن مصر تمتلك منظومة متكاملة من سفن التغييز تصل إلى 4 سفن بطاقة إجمالية تبلغ نحو 2.9 مليار قدم مكعب، وهو ما يعزز مرونة منظومة الطاقة ويقلل من المخاطر المرتبطة بانقطاع الإمدادات عبر الخطوط الإقليمية.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تساهم بشكل مباشر في دعم استمرارية تشغيل قطاع الصناعة وضمان عدم تأثره بأي اضطرابات خارجية في إمدادات الغاز، مؤكداً أن الدولة تعمل على تطوير هذه البنية بشكل مستمر لرفع كفاءتها وقدرتها الاستيعابية.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير جهود الوزارة في مراقبة الأسواق وضبط منظومة التوزيع، من خلال لجان تفتيش مشتركة بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين، لمتابعة جودة المنتجات البترولية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية في مختلف مناطق الجمهورية.

كما أشار إلى تطبيق منظومة رقابة إلكترونية متطورة تعتمد على نظام التحكم والمراقبة “SCADA”، الذي يغطي أجزاء متزايدة من شبكة خطوط البترول والغاز، مع العمل على استكمال تغطية الشبكة بالكامل ضمن خطة استثمارية سنوية لتعزيز كفاءة المتابعة والتحكم من مركز العمليات الرئيسي.

وأكد الوزير أن الوزارة تتعامل بشكل فوري مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها على الشبكة أو في عمليات التوزيع، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية لضمان سرعة التدخل وحماية حقوق المستهلك.

واختتم بدوي بالتأكيد على أن هناك تنسيقاً كاملاً بين مختلف الجهات لضبط منظومة توزيع البوتاجاز والمنتجات البترولية، مشيراً إلى أنه تم التعامل مؤخراً مع بعض المخالفات في التوزيع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يعزز كفاءة المنظومة ويحافظ على استقرار السوق.

