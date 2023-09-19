انت الان تتابع خبر"اكتشفوا سر الفاكهة الصيفية التي تحمي المخ وتقوي الذاكرة اضعاف مضاعفة وتنقي الدم وتعالج العديد من الأمراض!"والان مع التفاصيل



الرياض -روايدا بن عباس - تعزز بعض الأطعمة القدرات العقلية، ويمكن لإضافة الكثير من الخضار والفواكه إلى النظام الغذائي أن يكون لها العديد من الفوائد.

وفقًا لخبيرة التغذية توبي أميدور، فإن العنب البري هو أفضل فاكهة لصحة الدماغ واليقظة. تشير الأبحاث إلى أن تناول العنب البري كجزء من نظام غذائي صحي يمكن أن يدعم صحة الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالضعف الإدراكي المرتبط بالعمر والخرف والزهايمر.

أظهرت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن تناول مكملات عصير العنب البري لمدة 12 أسبوعًا يحسن وظيفة الذاكرة لدى كبار السن الذين يعانون من تدهور مبكر في الذاكرة. وأشارت النتائج إلى أن استهلاك العنب يمكن أن يساعد في تعزيز القدرة على التفكير والعقل.

أظهرت دراسة أخرى نشرت في مجلة Neural Regeneration Research Journal أن تناول العنب البري يزيد من تدفق الدم في مناطق رئيسية من الدماغ ويحسن الذاكرة والتركيز.

أظهرت الدراسات التي أجريت على كبار السن الذين تناولوا الفراولة والعنب البري لعدة أشهر تحسناً واضحاً في الذاكرة مقارنةً بأولئك الذين تناولوا مجموعة الدواء الوهمي. يعزى هذا التحسن إلى العناصر الغذائية الموجودة في العنب البري والفراولة التي تعزز صحة الدماغ وتحسن وظائفه.

تشير الدكتورة أميدور، الخبيرة في التغذية، إلى أن العنب البري يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة مثل الألياف والفيتامينات K وC والمنغنيز المعدني والمغذيات النباتية المعروفة باسم البوليفينول. هذه المواد الغذائية تعزز صحة الدماغ وتساهم في تحسين الذاكرة والتركيز.

وبالإضافة إلى فوائدها للدماغ، يعتبر العنب البري مفيداً أيضاً لصحة القلب. أظهرت الدراسات أن تناول كوب واحد من العنب البري الطازج يومياً يؤدي إلى زيادة في مستويات الكوليسترول الحميد (الكوليسترول الجيد) في الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي. وتعد متلازمة التمثيل الغذائي مجموعة من الاضطرابات الكيميائية الحيوية والفسيولوجية المرتبطة بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعنب البري أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم والمساعدة في الحفاظ على الوزن. يحتوي العنب البري على كمية كبيرة من الألياف التي تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم وتساهم في شعور الشبع لفترة أطول.

ويعتبر العنب البري أيضاً علاجاً فعالاً لمشاكل الجهاز الهضمي. يحتوي العنب البري على مضادات أكسدة وبكتين تساهم في تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي والقولون. ويمكن لهذا الانخفاض في الالتهاب أن يساعد في تخفيف الإسهال والغثيان وعسر الهضم.