الجالية المصرية بإيطاليا تشارك في المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 01:28 مساءً - انطلقت عملية تصويت الناخبين المصريين في إيطاليا اليوم الجمعة، بمقار السفارة المصرية بروما والقنصلية العامة بميلانو فى أول أيام تصويت المصريين بالخارج فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ، والتى تضم 13 محافظة.

وبدأت لجان الاقتراع استقبال الناخبين المصريين في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث حرص أبناء الجالية على التواجد أمام اللجان قبل موعد بدء الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين على حقهم الدستوري في المشاركة ودعمهم لمسيرة الدولة المصرية.

ووفرت السفارة المصرية في روما والقنصلية العامة بميلانو كافة التسهيلات الفنية والتنظيمية اللازمة للمواطنين لضمان سهولة وسلاسة إجراءات التصويت، مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحرصت السفارة على تعريف المواطنين بموعد الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب من خلال صفحتي السفارة والقنصلية العامة في ميلانو على مواقع التواصل الاجتماعي، والإجراءات المنظمة لعملية التصويت.

وتجري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى الخارج على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر الجاري ، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تنظم جولة الإعادة خارج مصر يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر 2025.