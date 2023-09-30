انت الان تتابع خبر فاجعة تهز الأراضي اللبنانية... زوج يقتل زوجته وابنته بطريقة وحشية دون أن يرف له جفن ... والسبب صادم للغاية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وفقًا لتقارير وسائل الإعلام النرويجية، تم العثور على جثتين لأم وطفلتها في منزل بمدينة كريستيانساند ظهر الأربعاء بعدما أبلغ أحد الأشخاص الشرطة. تبين أن الضحيتين هما اللبنانيتان، الأم إيمان طلال حجار وابنتها مريم البالغة من العمر 8 سنوات.

في مؤتمر صحفي، أعلنت مفتشة الشرطة سيسيلي بيدرسن أنه تم تلقي بلاغ عن جريمة عنف خطيرة في الساعة 1:21 ظهر الأربعاء. هرعت الشرطة إلى مكان الحادث واكتشفت الجثتين في المنزل.

صرح أحد الجيران الذي كان في منزله المجاور أنه سمع صراخًا وعويلًا في المنزل المجاور، وبعد ذلك حضرت دورية من الشرطة وحاصرت المنطقة بأكملها. يعتبر هذا الحدث صادمًا لسكان المنطقة وللجميع الذين يعرفون العائلة المتوفاة.

فيما أعربت مديرة التعليم في كريستيانساند، كريستين إيديت روبستاد، عن حزنها الشديد لهذا الحادث. أكدت أن يوم الأربعاء سيكون حزينًا جدًا لأطفال المدارس، وأنهم سيتم استقبالهم بعناية واهتمام من قبل المعلمين المتخصصين. أشارت إلى أنه لا توجد كلمات تصف مدى الفظاعة التي حدثت.

ووفقًا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الضحيتين من مدينة طرابلس في لبنان، تحديدًا من منطقة باب الرمل. لقد أصابت هذه الجريمة الفظيعة العائلة والأصدقاء بالحزن العميق والصدمة.

قال المتحدث إن هناك شكوكا تحوم حول طليق الزوجة المقتولة ووالد الطفلة المفقودة في النرويج حاليا بتنفيذ الجريمة.

أشار إلى أن الزوجة المتوفاة تم طلاقها بعد عودتها من لبنان إلى النرويج قبل شهرين، وبعد وقوع الجريمة تم الاستماع إلى أن الطليق كان مفقودا وقد هدد بقتل زوجته إذا أصرت على الطلاق.

وختم المتحدث بأن الضحيتين سيتم دفنهما في النرويج وأن التحقيقات لا تزال جارية في هذه الجريمة المروعة التي تم تنفيذها بطريقة الذبح وأثارت هزة في المجتمع النرويجي واللبناني على حد سواء.