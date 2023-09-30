انت الان تتابع خبر الفرحة تتفجر في جميع شوارع عمان بعد هذا الأمر الملكي السامي.. السلطان يصدر عفو عام عن المساجين، وهذا موعد خروجهم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قام جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى - حفظه الله ورعاه - بإصدار عفوه السامي الخاص عن مجموعة من السجناء المدانين في قضايا مختلفة.

وذكر مصدر مسؤول في شرطة عمان السلطانية أن عدد الذين استفادوا من العفو السامي بلغ 162 سجينًا، بينهم 94 سجينًا أجنبيًا.

يأتي هذا العفو السامي من جلالة القائد الأعلى - أيده الله - تزامنًا مع ميلاد النبي الشريف لعام 1445 هـ، وتم اتخاذه بعين الاعتبار لأسر هؤلاء السجناء.