انت الان تتابع خبر مش راجل ومعندكش نخوة.. عريس مصري يصدم هبة قطب بأوقح سؤال عن ليلة الدخلة والأخيرة تنفجر غضباَ وتهينه بقوة على الهواء دون تمهل! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - من بين الأسئلة المحرجة والجريئة التي تتلقاها الدكتورة هبة قطب، أستشاري العلاقات الزوجية، تلقت سؤالًا صادمًا من عريس تسبب في انفعالها على الهواء في برنامج بوضوح الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة الفضائية.

وعرض الإعلامي عمرو الليثي السؤال على الدكتورة قطب، والذي يقول فيه السائل: "هل هناك خطأ في أن أعرض على عروستي مشاهدة فيلم مخل في ليلة الدخلة لمعرفة كيفية اتمام العلاقة الحميمة؟". وردت عليه الدكتورة قطب بالقول: "هل يسمح لزوجك بأن تشاهد زوجتك هذه الأفلام؟".

الجدير بالذكر أن هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، قد نالت شهرة كبيرة بعد ظهورها في العديد من وسائل الإعلام بهدف توعية الأشخاص حول السلوكيات والأخطاء التي يقعون فيها في العلاقات الأسرية والزوجية.