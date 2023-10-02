نداء عاجل لكل العرسان... المرأة تعشق الرجل الذي يحرمها من هذا الشيء ويزداد حبها له بشكل جنوني... خبيرة في العلاقات الزوجية تكشف بالدليل؟!نداء عاجل لكل العرسان... المرأة تعشق الرجل الذي يحرمها من هذا الشيء ويزداد حبها له بشكل جنوني... خبيرة في العلاقات الزوجية تكشف بالدليل؟!

انت الان تتابع خبر نداء عاجل لكل العرسان... المرأة تعشق الرجل الذي يحرمها من هذا الشيء ويزداد حبها له بشكل جنوني... خبيرة في العلاقات الزوجية تكشف بالدليل؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صرحت خبيرة في العلاقات الزوجية عبر مقطع فيديو قدمته على الصفحة الرسمية الخاصة بها على اليوتيوب بأن "المرأة تعشق الرجل الذي يحرمها من هذا الشيء ويزداد حبها له بشكل جنوني!!"، وخلال حديثها وضحت ما يجعل المرأة تعشق الرجل لأجله وما الذي يحرمها منه وفي المقابل يحصل على عشق زوجته، وهذا ما سنحدثكم به من خلال سطور هذا المقال لذلك عليكم مواصلة قراءة السطور التالية.

قالت الدكتورة لميس شعبان خبيرة في العلاقات الزوجية : "المرأة تعشق الرجل الذي يحرمها من هذا الشيء ويزداد حبها له بشكل جنوني!!، كما أنها أضافت خلال حديثها عن العلاقة الزوجية قائلة: "يجب على الرجل أن يحرم المرأة من اللهفة الزائدة والانبهار المبالغ فيه بشكل دائم للحصول على عشقها والمحافظة على العلاقة بينهما ناجحة بدون مشكلات".

أهم مقومات نجاح العلاقة بين الرجل وزوجته:

تواصلت الدكتورة لميس شعبان، خبيرة العلاقات الزوجية، حديثها وأكدت أن العلاقات الغرامية والجنسية بين الرجل وزوجته تحتاج إلى اهتمام ورعاية أكثر لنجاحها. وأشارت إلى أن هناك الكثير من الأزواج الذين يفشلون في إقامة واستمرار العلاقات الزوجية بسبب عدم توفير احتياجات الطرف الآخر.

وأضافت في فيديوهاتها: "يجب على الرجل أن يعرف متطلبات المرأة وأن يوفرها لها بالشكل الذي تحبه، وذلك لضمان استمرار العلاقة الزوجية ونجاحها". وشددت على أن الرعاية والاهتمام هما سر نجاح أي علاقة.