الذهب عند أدنى مستوى في 3 أسابيع
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع، في ظل ضغوط ناتجة عن ارتفاع الدولار واستمرار صعود أسعار النفط.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 4614.71 دولار للأوقية (الأونصة)، ليسجل أدنى مستوياته منذ السابع من أبريل، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.4 بالمائة أيضًا إلى 4629.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية ثلاثة بالمائة إلى 73.20 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.7 بالمائة إلى 1949.84 دولار، وانخفض البلاديوم 2.2 بالمائة إلى 1444.72 دولار.
