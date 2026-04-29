أخبار اليمن : ما علاقة النّوم بالسّرطان؟

ما علاقة النّوم بالسّرطان؟أشار إختصاصيّ أورام إلى أنّ "الحرمان من النوم فترة طويلة والإرهاق المزمن يضعف مناعة الجسم ويزيد من خطر حدوث طفرات في الخلايا، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان".

ويقول الإختصاصيّ: "ليس الإرهاق المزمن والحرمان من النوم من العوامل المسببة للسرطان. أي لا يسببان بشكل مباشر نمو الأورام الخبيثة. ولكن، التعرض طويل الأمد لهذين العاملين قد يسبب حالات نقص المناعة، ما يخل باستجابة الجسم للخلايا الخبيثة التي تدمرها منظومة المناعة عادة".

ويعتبر أنّ "يسبب الإرهاق المزمن زيادة في إنتاج الكورتيزول، ما يساهم في الالتهاب ويزيد من خطر حدوث طفرات في الخلايا. كما أن الحرمان من النوم يخل بتوازن الساعة البيولوجية، وقد يؤثر أيضا على عمل الجينات المثبطة للأورام، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الميلاتونين، وهو ما يحفز نمو الورم".

يتابع: "لقد ثبت أن النوم لأقل من ست ساعات في الليلة لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم"، مؤكّدًا أنّ "نمط الحياة الصحي، والنشاط البدني المنتظم، والتغذية السليمة، والتوازن بين العمل والراحة، هي عوامل أساسية للوقاية من السرطان".