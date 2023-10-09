انت الان تتابع خبر الأرض ستنشق وتبتلعنا جميعاً.. كارثة مميته ستحدث في آخر الأسبوع.. المنجمة العملاقه ليلى عبداللطيف تصعق الجميع بتوقعات دامية على الهواء! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عادت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف لصدارة محركات البحث مجددا بعد تداول توقعات جديدة لها قد تحدث في نصف شهر رمضان.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب" اعلان حال الطوارئ كارثة طبيعية سيشغل العالم بأكمله عقب زلزال تركيا وسوريا.

وقالت ليلى عبداللطيف أن السعودية تشهد أحداث كارثية كالزلازل، وانتشار الوباء الذي سيودي بعدد من المواطنين؛ لكن السعودية ستتغلب عليها وسيكون هناك الكثير

وتوقعت أن يشهد مطار رفيق الحريري فوضى كبيرة ولكن رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت سيعمل على حل تلك الفوضى.

وأشارت إلى أن سنة 2023 ستشهد حدوث كوارث طبيعية وزراعية وأزمات غذائية وانتشار للأوبئة كما توقعت ظهور سلاح جرثومي خطير

وتنبأت بمقتل ملياردير بارز ومعروف عالميًا في ظروف غامضة، بما يؤدي لحدوث بلبلة في العالم وتفجير أحد أشهر المستشفيات في العالم. ليلى عبد اللطيف (ولدت في 17 يناير 1958) هي سيدة أعمال .

ولدت في بيروت، والدها الشيخ محمد كان مفتيا مصريا في الجامع الأزهر، تمتع بالقدرة على شفاء الناس من خلال القرآن الكريم، والدتها لبنانية وجدتها سورية. هي لا تتنبأ بالمستقبل وهي ليست عرافة، وإنما فقط تمتلك قوة الإلهام السادس بمعنى أنه ينمو مع الوقت، ويتحول إلى واقع من 90 إلى 100%. لا تؤمن بقراءة فنجان قهوة أو بطاقات التارو ولا طالع أو التنويم المغناطيسي أصبحت اسما معروفا تدريجيا بين كبار السياسيين والاقتصاديين والفنانين من لبنان وبعض دول الخليج العربي، إلى جانب شركات عالمية بدأت البحث عن المشورة. وقد التقت رؤساء دول وحكومات إضافة للعديد من الملوك الذين تنبأت لهم هي الابنة الكبرى في أسرتها، جاء والدها في بعثة إلى لبنان، حيث التقى بوالدتها وتزوجا. توفي عن عمر يناهز السابعة والأربعين.

لاتتذكر اشياء كثيرة عنه، سوى أنه في منزلهم في بيروت كان يصلي ويقرأ القران الكريم ويعالج المرضى بالرقية الشرعية كان يشعر الأشياء قبل حدوثها لكنه لم يعط موافقته على كشف الأسرار وأن يتنبأ بمستقبل أجد. بدأ هذا الإلهام معها وقت وفاة والدها، كانت والدتها تسألها عن أشياء وكانت ايماءة برأسها وقالت: ما كنت اقول لها. لها أختان من والدها المصري وثلاث أخوة من زوج امها اللبناني. درست في مدرسة داخلية مع إخوتها هند وسناء حتى البكالوريا ثم عملت في سن مبكرة سكرتيرة في السفارة المصرية. بعدها عملت بائعة في غاليري، وفي ذلك الوقت كانت الحاسة التي تملكها محصورة بعائلتها ومحيطها الضيق، كانت تطلق توقعات تثير استغرابهم اذ قالت ذات يوم لوالدتها أن جدها سيذهب لتأدية فريضة الحج ولن يعود. وبالفعل مات جدها في المدينة .

في العام 1979 ، كانت تعمل "DJ" وتحمل شهادة من «راديو وان»، وكانت تمتلك محلّين للموسيقى في الحمرا وفي برمانا هي أول امرأة في لبنان كانت تقوم بعملية الميكساج وتبيع الـكاسيت بسعر 20 إلى 30 دولارا. حصلت على شهادة من إذاعة «راديو وان» على براعتها في مزج الأغاني. في العام 1980 فازت ببطولة السباحة في اللونغ بيتش، وفي العام 1981 فازت بالمرتبة الأولى في مباراة للرقص هي وشقيقها. كانت تمارس الغطس هي وصديقتها نيرفانا الزوجة السابقة للفنان أحمد دوغان.