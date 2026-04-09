وزير الخارجية يلتقي أبناء الجالية المصرية في الكويت

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 12:34 صباحاً -

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع ابناء الجالية المصرية في دولة الكويت الشقيقة، وذلك خلال زيارته إلى الكويت يوم الأربعاء ٨ إبريل، للاطمئنان على أوضاعهم فى ظل الظروف الاقليمية.

استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لرعاية مواطنيها في الخارج، والحرص على تطوير بشكل مستمر مستوى الخدمات القنصلية، من خلال التوسع في التحول الرقمي وإطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تلبية احتياجات المصريين بالخارج وتيسير حصولهم على الخدمات بكفاءة وسرعة.





أعرب الوزير عبد العاطي عن اعتزازه بالدور الوطني الذي تضطلع به الجالية المصرية في الكويت، مؤكداً أنهم يمثلون جسراً هاما لتعزيز الروابط بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الدولة للتواصل المستمر مع الجاليات المصرية حول العالم، مبرزا توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين في الخارج الدعم والرعاية الكاملة.





واستعرض وزير الخارجية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية منذ بدء التصعيد العسكرى الراهن في المنطقة لمتابعة أوضاع الجالية المصرية في دول المنطقة، مؤكدا ان السفارات والقنصليات المصرية بالدول الخليجية تعمل على مدار الساعة لمتابعة احوال الجالية والاطمئنان عليها.

شهد اللقاء نقاشا تفاعليا مع أبناء الجالية، تناول عدداً من القضايا المرتبطة بأوضاعهم واحتياجاتهم، حيث أكد الوزير عبد العاطى التزام وزارة الخارجية بتقديم أقصى درجات الرعاية للمصريين بالخارج، والعمل المستمر على تطوير الخدمات القنصلية وتكثيف قنوات التواصل مع الجاليات.

كما تفقد الوزير عبد العاطي مبنى القنصلية المصرية بكافة اقسامها، واستمع إلى الخدمات والتسهيلات التى تقدمها القنصلية للجالية المصرية فى الكويت، وأشاد بقسم التحول الرقمى بالقنصلية. وأكد سيادته على قرب تنفيذ مشروع مبنى القنصلية الجديد بما يليق بالجالية المصرية.