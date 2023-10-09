انت الان تتابع خبر مجزرة بشرية والدماء ستصل للركب.. العرافة ليلى عبداللطيف تدق ناقوس الخطر .. هذا ماسيحدث في نهاية 2023!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف قائمة الأكثر تداولاً في الساعات الأخيرة، بعدما أطلقت مجموعة من التوقعات المثيرة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

وحذرت الفلكية اللبنانية من ظهور وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن وطالبت الجميع بتخزين الغذاء والدواء وحذرت من الأيام وقالت إن نهايات عام 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا وتعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيا.

وتوقعت قطع شبكات الإنترنت في أغلب دول العالم لفترة محدودة بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء الدول لكمين مسلح أو انقلاب عسكري وسيكون مصيره غامضًا، بالإضافة إلى رؤية معجزة حقيقية بالصوت والصورة ستثير حالة كبيرة من الدهشة والذهول في العالم.

وتنبأت ليلى عبد اللطيف بأن شخصية إعلامية مشهورة عالميًا ستفارق الحياة في حدث مؤسف وكبير، وسيشهد أحد السجون تمردًا خطيرًا يثير الفوضى والشغب ويؤدي إلى حدوث مجزرة بشريةلم.تم ضبط مجموعة من مخالفي القوانين في الكويت، بما في ذلك النساء، بتهم مختلفة تتعلق بممارسة الرذيلة والقيام بأعمال منافية للآداب تحت ستار المساج في مناطق مختلفة من البلاد