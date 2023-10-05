بهويتها الجديدة .. اتفرج بالفيديو لحظة اقلاع طائرة الخطوط السعودية من مطار جنيف

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو، لحظة اقلاع إحدى طائرات الخطوط السعودية في ثوبها الجديد، من مطار جنيف بسويسرا.

وبدأت طائرة الخطوط السعودية في التحرك على المدرج حتى وصلت إلى الطريق المباشر، وزادت من سرعتها ثم اقلعت، وتم إبلاغ برج المراقبة في مطار جنيف، حسبما أبان الفيديو.

وأظهر مقطع الفيديو، طائرة الخطوط السعودية بالهوية البصرية الجديدة للشركة بعدما استعادت تصميم علامتها التجارية في الثمانينات مع تحديثات طفيفة، والتي تم تدشينها بشكل رسمي في حفل كبير بجدة.

ودشنت الخطوط السعودية هويتها الجديدة بألوانها الثلاثة؛ الأخضر "لون العلم ولون النخلة" واللون الأزرق الذي يمثل لون بحر المملكة وسمائها، واللون الرملي الذي يعزز الأصالة والجذور الصلبة.