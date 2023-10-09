اتفرج مشهورة سعودية تعبر عن إعجابها بالرجل الأصلع لسبب صادم لا يخطر على البال

الرياض - محمد الاطلسي - تحدثت مشهورة تيك توك سعودية، عن الرجال الصلع، ومميزات الرجل الأصلع من وجهة نظرها.

وقالت المشهورة "نورة حمود" إن للرجل الأصلع صفات تميزه عن غيره، وتجعله شخصية مهمة في الحياة.

وأضافت في مقطع فيديو، متداول: " إذا كنت شخص أصلع وراثة لا تستحي لأن لك رونق خاص".

ونصحت بأخذ الحكمة والعبرة من الرجل الأصلع لأنه -حسب قولها- "له مبدأ وبروتوكول في الحياة"، وقالت: ""في الغالب يكون الأصلع دكتور أو مهندس، أو شخصية مهمة في الحياة".

وختمت حديثها بالقول: "عزيزي الأصلع اعتز بصلعتك".

الجدير بالذكر أن "الصلع الوراثي" يُعرف على أنه حالة تحدث تحت تأثير انخفاض هرمون التستوستيرون الذكري وتغيرات الدورة الطبيعية لنمو الشعر وتقلص بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى قصر الشعر وترققه، وبالتالي توقف نمو الشعر في أجزاء معينة من فروة الرأس تمامًا.

وبحسب "ويب طب"، فإن الصلع الوراثي هو الأكثر شيوعًا بين الرجال ولكنه يحدث أيضًا عند النساء، حيث تصاب ثلاث نساء لكل خمسة رجال يعانون من هذه الحالة.

ويمكن أن يبدأ الرجال المصابون بالصلع الوراثي في المعاناة من تساقط الشعر في وقت مبكر من سن المراهقة أو بداية العشرينات، بينما لا تعاني النساء المصابات بهذه الحالة من ترقق ملحوظ حتى سن الأربعين.