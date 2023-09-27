وصفات بالافوكادو للاستفادة بقيمتة الغذائية

الافوكادو قيمتة الغذائية عالية جدا ، وبيحتوي على فيتامينات ومعادن ودهون صحية ، ولكن غالبا مش نعرف ندخله ازاي في الوصفات ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة وصفات بالافوكادو.

وصفات بالافوكادو:

1- صلصة الجواكامولي المكسيكية:

المكونات:

– ¼ بصلة حمرا, مفرومة ناعم.

– فص ثوم, مفروم.

– 1 – 2 حبة فلفل حار (حسب الذوق), مفروم.

– عصير 2 ليمونة.

– 1 معلقة صغيرة ملح.

– 2 حبة طماطم صغيرة, متقطعة مكعبات.

– 3 حبات افوكادو, متقطعة قطع كبيرة.

– حفنة كزبرة خضرا, مفرومة ناعم.

– تورتيلا شيبس, للتقديم.

الطريقة:

في طبق كبير ، ضيفي البصل, الثوم, الفلفل الحار, وعصير الليمون, والملح ، قلبيهم مع بعض وسيبيهم على جنب لمدة 5 دقايق.

ضيفي باقي المكونات للخليط واهرسيه بالشوكة وسيبي في الخليط قطع افوكادو ماتبقاش مهروسة بالكامل ، كده الصلصة تبقى جاهزة قدميها مع التورتيلا شيبس.

2- افوكادو مهروس مع التوست:

المكونات:

– 1 حبة افوكادو, مهروسة.

– 2 معلقة كبيرة كزبرة خضرا, مفرومة.

– عصير ½ ليمونة.

– ½ معلقة صغيرة شطة (اختياري).

– ملح وفلفل اسود (حسب الذوق).

– 2 شريحة توست.

– 2 بيضة اومليت, سكرامبلد (اختياري).

الطريقة:

حمصي التوست في التوستر لو متوفر ، او في الطاسة مع قطعة زبدة على النار.

في طبق اخلطي المكونات كلها مع بعض وقلبيهم ، وافرديهم على التوست ، وممكن تحطي عليه من فوق البيض المقلي لو حابه تضيفي بيض.

3- افوكادو مخبوز مع تركي مدخن وبيض:

المكونات:

– 3 حبات افوكادو كبيرة.

– 6 بيضات.

– 3 شرايح تركي مدخن او سلمون مدخن, متقطع لقطع كبيرة.

– 1 معلقة كبيرة كرات, مفرومة.

– شطة (اختياري).

الطريقة:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، قطعي الافوكادو نصين بشكل طولي وشيلي النواه بتاعته ، رصي الافوكادو على صينية فرن ممكن تقطعي قطعة من الافوكادو من تحت عشان تثتيه على الصينية ، طلعي شوية من قلب الافوكادو بالمعلقة بس خليه جوه الافوكادو زي ما هو وضيفي له شريحة من التركي المدخن وضيفي له صفار البيض ، اخفقي بياض البيض لحد ما يبقى متجانس وضيفيه فوق صفار البيض ، تبليه بالملح والفلفل الاسود ، ودخليه الفرن لمدة 10 دقايق او لحد ما البيض يستوي ، خرجيه من الفرن ورشي عليه من فوق الكرات المفروم وشطة لو عايزة.

4- افوكادو شوكليت موس:

المكونات:

– 100 جرام شوكولاتة غامقة.

– 1 حبة افوكادو, متقشرة ومتقطعة.

– 1 معلقة صغيرة عسل.

– توت, او فراولة, متقطعة.

الطريقة:

سيحي الشوكولاتة في الميكروويف او على حمام ماية سخنة ، سييها تبرد لمدة دقيقة ، في الخلاط اضربي الافوكادو لحد ما يبقى معجون ناعم ، ممكن تضيفي له معلقة ماية لو لزم الامر ، ضيفي له الشوكولاتة السايحة مع العسل وقلبيهم مع بعض كويس ، قسمي خليط الافوكادو مع الشوكولاتة على 4 كوبايات صغيرة ، وزينيها بالتوت او الفراولة مع فسدق مجروش.

5- ساندوتش الفلافل مع الافوكادو والحمص:

المكونات:

– 5 – 7 حبة فلافل.

– 1 حبة افوكادو كبيرة.

– 4 – 5 معالق كبيرة حمص.

– 2 معلقة كبيرة طحينة.

– 2 معلقة كبيرة عصير ليمون.

– 1 رغيف باجيت, متقطع نصين.

– جرجير, او اي خضروات ورقية تفضليها.

الطريقة:

حطي الافوكادو مع الحمص والطحينة في الخلاط مع 1 معلقة عصير ليمون وملح وفلفل واضربيهم مع بعض لحد ما يبقى معجون ناعم ، افتحي الباجيت وافردي فيه خليط الافوكادو والحمص والطحينة وفوقيهم الخضروات الورقية ، ورصي فوقيهم الفلافل ، وضيفي باقي عصير الليمون فوق الفلافل.

6- افوكادو مشوي مع الحمص والطحينة والزبادي:

المكونات:

– عصير 2 ليمونة.

– 4 حبات افوكادو.

– زيت زيتون.

– 400 جرام حمص.

– 50 جرام طحينة.

– 1 معلقة صغيرة كمون مطحون.

– ½ معلقة صغيرة شطة.

– 2 معلقة كبيرة كزبرة خضرا.

– 2 معلقة كبيرة هريسة شطة.

– 2 معلقة كبيرة طحينة.

– 8 معالق كبيرة زبادي.

– 1 فص ثوم مفروم.

الطريقة:

حطي الحمص المسلوق في الخلاط وضيفي له 50 جرام طحينة, الكمون, الشطة, 3 معالق كبيرة عصير ليمون واضربيهم لحد ما الخليط يتحول لمعجون ناعم ، وتبليه بالملح ، ممكن تضيفي له شوية ماية لو حسيتي انه سميك ومحتاج يتخفف ، ضيفي له الكزبرة الخضرا وهريسة الشطة ، وغطيه وسيبيه على جنب.

في طبق صغير اخلطي 2 معلقة كبيرة طحينة, الزبادي, وعصير الليمون الباقي عندك, الثوم تبيلهم بالملح والفلفل ، خففيها بشوية ماية لو احتاجتي ، لحد ما يبقى عندك خليط ناعم وخفيف.

قطعي الافوكادو نصين وشيلي النواه بتاعته ، ادهنيه بزيت الزيتون من كل الجوانب ، تبليه بالملح والفلفل الاسود ، وحطيه على الجريل لمدة 2 – 3 دقايق ، حطي الافوكادو على طبق وضيفي فوقيه خليط الحمص ، ورشي فوقيه خليط الزبادي مع الطحينة ، وزينيه بالكزبرة الخضرا ومعلقة هريسة شطة ، قدميه مع الخبز المحمص.

7- الافوكادو المخبوز مع البيض:

المكونات:

– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

– 1 حبة بصل, مفرومة.

– 2 فص ثوم, مفرومين.

– 1 حبة فلفل اخضر, مفرومة.

– 2 معلقة صغيرة من بذور الكمون.

– 1 معلقة صغيرة شطة.

– 400 جرام طماطم شيري.

– 3 حبة افوكادو كبيرة.

– 6 بيضات صغيرة.

للتقديم:

– كزبرة خضرا, مفرومة.

– ليمون متقطع شرايح.

– جبنة شيدر مبشورة.

– خبز تورتيلا.

– صوص حار (اختياري).

الطريقة:

في طاسة على النار سخني زيت الزيتون وضيفي له البصل ورشة ملح وقلبيه لمدة 10 دقايق لحد ما يطرى ، ضيفي الثوم والفلفل الاخضر والملح والتوابل ، واطبخيهم مع بعض لمدة دقيقتين كمان ، ضيفي الطماطم وكوباية ماية ، وسيبي الخليط يغلي لمدة 30 دقيقة.

قطعي الافوكادو نصين وشيلي النواه والقشرة بتاعته ، وطلعي من شوية من قلب الافوكادو عشان نعرف نحط البيض ، سخني الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية ، بمجرد ما صلصة الطماطم تقل وتتقل حطي الافوكادو في الصلصة واكسري جواه البيض ، تبلي البيض بالملح والفلفل ، غطي الطاسة وسيبيه لحد ما البيض يستوي ، حوالي 7 دقايق تقريبا او لحد ما يستوي بالسوا المفضل ليكي.

رشي فوقيه الكزبرة الخضرا ، وقدميه مع شرايح الليمون, الجبنة الشيدر المبشورة, التورتيلا, والصوص الحار.

8- سلطة الافوكادو:

المكونات:

– 1 حبة خيار متوسطة, متقطعة مكعبات.

– 2 حبة طماطم, متقطعة.

– ½ حبة بصل صغيرة, متقطعة قطع صغيرة.

– 2 حبة افوكادو متوسطة, متقطعة شرايح صغيرة.

صوص السلطة:

– 1 ½ معلقة كبيرة عصير ليمون.

– 1 ½ معلقة كبيرة خل.

– 3 ½ معلقة كبيرة زيت زيتون.

– 1 معلقة صغيرة عسل.

– 1 ½ معلقة صغيرة ثوم, مفروم.

– ¼ كوباية كزبرة خضرا, مفرومة.

– ¼ كوباية بقدونس, مفروم.

– ½ معلقة صغيرة زعتر مجفف.

– ملح وفلفل اسود.

الطريقة:

لتحضير صوص السلطة ، في طبق اخلطي كل مكونات الصوص وقلبيهم مع بعض ، في طبق كبير اخلطي كل مكونات السلطة وضيفي لها الصوص وقلبيهم مع بعض.

9- سلطة الافوكادو مع السلمون:

المكونات:

– 1 قطعة سلمون فيليه متقطعة, ممكن تستبدلي السلمون بالتونة.

– ½ حبة افوكادو, متقطعة.

– ¼ حبة خيار, متقطعة.

– عصير 1 ليمونة.

– 1 معلقة كبيرة كرات مفروم.

– ½ حبة خس, متقطعة.

الطريقة:

لو هتضيفي السلمون تبليه واشويه على الجريل لمدة 5 دقايق او لحد ما يستوي ، ولو هتضيفي التونة اخلطيها على طول ما باقي المكونات وقلبيهم مع بعض.

10- ايس لولي افوكادو وكيوي وليمون:

المكونات:

– 1 حبة افوكادو, متقطعة قطع كبيرة.

– 2 حبة كيوي, متقطعة قطع كبيرة.

– 400 مل ماية جوز هند.

– عصير 1 ليمونة.

الطريقة:

اضربي كل المكونات في الخلاط لحد ما يبقى عندك خليط ناعم ، صبيه في قوالب الايس كريم ، وحطي فيها الستيك الخشب ، ودخليها الفريزر لحد ما تتجمد.

11- باستا بالافوكادو:

المكونات:

– 350 جرام مكرونة, اي شكل تفضليه.

– 2 فص ثوم.

– 200 جرام سبانخ صغيرة.

– 2 حبة افوكادو صغيرة, متقطعة نصين.

– زيت زيتون.

– 60 جرام مكسرات كاجو ولوز مفرومة (اختياري).

– حفنة كزبرة خضرا مفرومة.

– 2 ليمونة.

– 50 جرام جبنة فيتا (اختياري).

الطريقة:

اسلقي المكرونة بالطريقة العادية ، اثناء الوقت ده حطي الافوكادو والثوم والسبانخ في الخلاط معاهم رشة زيت زيتون وعصير ليمونة ، وملح وفلفل اسود ، وضيفي له شوية من ماية سلق المكرونة واضربيهم مع بعض لحد ما يبقى عندك معجون ناعم.

صفي المكرونة ، واحتفظي بكوباية من ماية السلق ، حطي المكرونة في طاسة وضيفي لها شوية من ماية السلق ، وصبي فوقيها صلصة الافوكادو وتبليها بالملح والفلفل الاسود حسب الذوق وقلبيهم مع بعض ، وقدميها في الاطباق ورشي فوقيها المكسرات, الجبنة الفيتا (لو هتستخدميها) ، وقدميها مع شرايح الليمون.

12- افوكادو صوص:

المكونات:

– 1 حبة افوكادو, متقطعة.

– حزمة كزبرة خضرا مفرومة.

– 3 معلقة كبيرة عصير ليمون.

– 3 معلقة كبيرة مايونيز.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

الطريقة:

حطي الافوكاو, الكزبرة, عصير الليمون, المايونيز والملح في الخلاط واضربيهم مع بعض لحد ما يبقى الخليط ناعم ، ولو حسيتي الخليط سميك خففيه بشوية ماية لحد ما توصلي للقوام المناسب ، تبلي الخليط بالملح والفلفل الاسود حسب الذوق.

13- سموزي الافوكادو:

المكونات:

– ½ حبة افوكادو كبيرة.

– 1 ½ كوباية لبن بارد.

– 1 معلقة صغيرة فانيليا سايلة.

– 2 معلقة كبيرة عسل (او حسب ذوقك).

– 1/8 معلقة صغيرة ملح.

– 2 معلقة كبيرة بروتين بودر (اختياري).

الطريقة:

اضربي كل المكونات مع بعض في الخلاط لحد ما يبقى الخليط ناعم ، ممكن تضيفي اي اضافات تفضليها زي حليب جوز الهند مثلج مكعبات (جمدي حليب جوز الهند في مكعات التلج واستخدميها), , ايس كريم ، لما تشربي منه باقي الكمية تقدري تحفظيها في التلاجة لحد 3 ايام ، والكمية دي هتعملك تقريبا كوبايتين.

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