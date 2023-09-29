4 ستايلات مختلفة للشعر باستخدام المكواة

اكيد استخدمتي مكواة الشعر قبل كده لفرد شعرك ، لكن هل تعرفي انك ممكن تستخدمي نفس المكواة لتصفيف الشعر بطرق مختلفة؟ وتقدري حتى كمان تعملي شعرك كيرلي باستخدام مكواة فرد الشعر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض 4 ستايلات للشعر باستخدام المكواة.
ستايلات للشعر باستخدام المكواة:
1- ستايل Beachy waves:
كيرلي الشاطيء او الكيرلي الخفيف ، تقدري تعمليه بسهولة باستخدام مكواة فرد الشعر ، كل اللي هتعمليه انك هتقسمي الشعر خصل ، وهتلفي كل خصلة على المكواة لمدة 3 – 4 ثواني ، كرري نفس الخطوة مع كل خصل الشعر ، اتأكدي من استخدام حرارة متوسطة للمكواة.
2- الكيرلي الناعم:
لو عايزة كيرلي ناعم ، تقدري كمان تعمليه بسهولة باستخدام مكواة فرد الشعر ، قسمي شعرك لاقسام ، بعدها اتعاملي مع مكواة الشعر على انهااداة تجعيد وابدأي اعملي الكيرلي بنفس الطريقة اللي بتستخدمي بيها الكيرلر ، وبمجرد ما تخلصي كل خصل شعرك ، مرري صوابعك من خلال الخصل عشان تفتحي التجعيدات وتديها شكل ناعم.
3- القوصة المزيفة:
الطريقة دي مناسبة جدا لو انتي ماعندكيش قوصة وعايزة تجربي تعمليها ، وهي بتعتمد على استخدام اطراف الشعر كقوصة ، كل اللي هتعمليه لمي شعرك كله على شكل كحكة فوضوية وجيبي اطراف الشعر لقدام ، وافرديها بالمكواة شكل مسطح ووزعيها على جبهتك بالتساوي.
4- كيرلي الضفاير:
تعتبر من اسهل الطرق لعمل الشعر كيرلي ، اعملي من 7 – 8 ضفاير لشعرك كله ، وبعدها مرري المكواة على كل ضفيرة ببطء ، مع الضغط طول ما انتي نازلة على الضفيرة ، بعد ما تخلصي كل الضفاير ، فكيهم كلهم ، ومرري صوابعك من خلال شعرك.
نصايح بسيطة هتحافظ على لون صبغة شعرك لفترة اطول
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