4 ستايلات مختلفة للشعر باستخدام المكواة

اكيد استخدمتي مكواة الشعر قبل كده لفرد شعرك ، لكن هل تعرفي انك ممكن تستخدمي نفس المكواة لتصفيف الشعر بطرق مختلفة؟ وتقدري حتى كمان تعملي شعرك كيرلي باستخدام مكواة فرد الشعر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض 4 ستايلات للشعر باستخدام المكواة.

ستايلات للشعر باستخدام المكواة:

1- ستايل Beachy waves:

كيرلي الشاطيء او الكيرلي الخفيف ، تقدري تعمليه بسهولة باستخدام مكواة فرد الشعر ، كل اللي هتعمليه انك هتقسمي الشعر خصل ، وهتلفي كل خصلة على المكواة لمدة 3 – 4 ثواني ، كرري نفس الخطوة مع كل خصل الشعر ، اتأكدي من استخدام حرارة متوسطة للمكواة.

2- الكيرلي الناعم:

لو عايزة كيرلي ناعم ، تقدري كمان تعمليه بسهولة باستخدام مكواة فرد الشعر ، قسمي شعرك لاقسام ، بعدها اتعاملي مع مكواة الشعر على انهااداة تجعيد وابدأي اعملي الكيرلي بنفس الطريقة اللي بتستخدمي بيها الكيرلر ، وبمجرد ما تخلصي كل خصل شعرك ، مرري صوابعك من خلال الخصل عشان تفتحي التجعيدات وتديها شكل ناعم.

3- القوصة المزيفة:

الطريقة دي مناسبة جدا لو انتي ماعندكيش قوصة وعايزة تجربي تعمليها ، وهي بتعتمد على استخدام اطراف الشعر كقوصة ، كل اللي هتعمليه لمي شعرك كله على شكل كحكة فوضوية وجيبي اطراف الشعر لقدام ، وافرديها بالمكواة شكل مسطح ووزعيها على جبهتك بالتساوي.

4- كيرلي الضفاير:

تعتبر من اسهل الطرق لعمل الشعر كيرلي ، اعملي من 7 – 8 ضفاير لشعرك كله ، وبعدها مرري المكواة على كل ضفيرة ببطء ، مع الضغط طول ما انتي نازلة على الضفيرة ، بعد ما تخلصي كل الضفاير ، فكيهم كلهم ، ومرري صوابعك من خلال شعرك.

نصايح بسيطة هتحافظ على لون صبغة شعرك لفترة اطول