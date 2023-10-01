10 نصايح من دكاترة الجلدية هتساعدك على تضييق المسام الواسعة

المسام المسدودة, الوراثة, العمر, اضرار اشعة الشمس هي الاسباب الرئيسية لتوسيع المسام ، ولكن ده مش معناه انك ماتقدريش تقللي منها ، ولكن ممكن جدا انك تقللي المشكلة دي لو اختارتي العلاج المناسب وعملتي روتين العناية والتنضيف الاساسي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 10 نصايح لتضييق المسام الواسعة من دكاترة الجلدية لبشرة خالية من العيوب.

نصايح لتضييق المسام الواسعة:

1- استخدمي بس المنتجات اللي بتتكيف مع درجة الحموضة الطبيعية للحاجز الواقي للبشرة:

لما تيجي تشتري غسول البشرة لازم تبصي على توازن الرقم الهيدروجيني للبشرة ، منتجات العناية بالبشرة اللي بتستخدميها لازم تناسب بشرتك ، والرقم الهيدروجيني عادة المفروض يكون بين 4.7 و 5.75 ، لان الغسول الغلط هيكون محفز لبشرة اقل مرونة واكتر حساسية ، بالاضافة للمسام الواسعة ، وبيأدي للاصابة بأمراض جلدية مختلفة زي التهاب الجلد والوردية.

2- ماتستخدميش كريم النهار على الانف الدهني:

دكاترة الجلدية مش بينصحوا بوضع كريم النهار على انفك لو كان دهني او لو عندك رؤوس سودا ، لان ده ممكن يأدي لمسام اوسع ، ولما تستخدمي واقي الشمس على بشرتك اختاري المنتجات الخالية من الزيوت.

3- استخدمي حمض الجليكوليك لفتح المسام المسدودة:

لو عندك مسام كبيرة مسدودة ، دكاترة الجلدية بينصحوا استخدام حمض الجليكوليك ، وممكن استخدامه حتى للبشرة الجافة ، استخدام المنتجات اللي بتحتوي على المكون ده هتساعدك على تقليل المسام الواسعة عن طريق ازالة خلايا الجلد الميتة والزيوت المتراكمة في المسام.

4- اغسلي وشك مرتين يوميا بماية دافية:

عادة المسام المسدودة والبشرة الدهنية بتخلي المسام تبان اكبر ، عشان كده مهم انك تغسلي وشك مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة بالليل قبل النوم لفتح المسام المسدودة ، لكن ماتنسيش ان الماية المفروض ماتكونش سخنة اوي لانها ممكن تأدي لتهيج بشرتك بشكل اكبر ، ولما الجلد هيحصل فيه تهيج ، هيخلي المسام تبان اكبر.

5- استخدمي واقي من الشمس خالي من الزيوت:

واقي الشمس ممكن يسد مسامك ، عشان كده لما تيجي تشتريه حطي الحاجات دي في اعتبارك.

– للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب ، استخدمي واقي الشمس الخالي من الزيوت ، لازم يكون ملمسه خفيف جدا وبيحتوي على الزنك.

– من الافضل تجنب استخدام واقي الشمس المضاد للماية لان بشرتك مش هتقدر تتنفس تحته وده هيأدي لانسداد المسام بشكل اكبر.

– بالنسبة للبشرة الجافة ، استخدمي واقي شمس مع مرطب خفيف الوزن ، ولكن مش زيتي.

6- شيلي معاكي دايما اوراق امتصاص الدهون خلال فترة النهار:

البشرة الدهنية بتعاني من المسام الواسعة اكتر من البشرة الجافة ، عشان كده بننصحك تشيلي دايما معاكي في الشنطة اوراق امتصاص الدهون الزيادة ، والمناديل دي مناسبة جدا للبشرة المختلطة اللي بتعاني من الجفاف عند منطقة الخدين ولكن الانف بتكون دهنية ، كل اللي هتعمليه انك هتضغطي بالمناديل على المناطق اللي بتفرز دهون زيادة على البشرة ، ولكن من غير فرك بس بطريقة الضغط.

7- اتجنبي مستحضرات التجميل الغنية بالسوائل للبشرة الدهنية والمختلطة:

مستحضرات التجميل السائلة ، بما فيهم كريم الاساس ، ممكن تخلي المسام الواسعة اسوأ ، لازم تعرفي نوع بشرتك عشان تستخدمي لها المنتجات المناسبة ، حتى لو عندك منطقة الخدود جافة ، ده مش معناه انك محتاجة لترطيب اضافي للوش كله ، ودكاترة الجلدية ينصحوا باستخدام مرطب خفيف للاشخاص اللي بيعانوا من المسام الواسعة.

8- التقليل من منتجات الالبان:

دكاترة الجلدية بينصحوا بشرب 200 مل بس من اللبن يوميا او شرب بدايل زي حليب اللوز او حليب جوز الهند ، لانها افضل لبشرتك ، لان حليب البقر بيحتوي على بعض الهرمونات اللي ممكن تأدي لتوسيع المسام ، وممكن تستشيري دكتور الجلدية عن نوع الحليب المناسب ليكي.

9- استخدمي لوشن اكسيد الزنك على مناطق المسام الواسعة:

اكسيد الزنك يعتبر عنصر نشط موجود في كتير من كريمات الطفح الجلدي وواقيات الشمس المعدنية ، وممكن استخدامه لانواع مختلفة من البشرة وبيعمل تأثير وقائي للجلد ، دكاترة الجلدية بينصحوا بوضع طبقة رقيقة من مستحضر اكسيد الزنك على المناطق اللي فيها مسام واسعة.

10- اختاري طريقة التقشير المناسبة لنوع بشرتك:

خليكي حذرة مع التقشير ، لازم الاول تحددي نوع بشرتك.

– بالنسبة للاشخاص اللي بشرتهم جافة, والحساسة, والمعرضة لحب الشباب ، الافضل استخدام مقشر كيميائي خفيف لان التقشير الميكانيكي القوي ممكن يبقى مزعج جدا.

– للاشخاص اصحاب البشرة الدهنية السميكة ، تقدري تستخدمي علاجات كيميائية وتقشير اقوى ، ولكن الافضل تجنب ده لو بشرتك غامقة او لاحظتي وجود بقع غامقة على بشرتك بعد التقشير.

الترتيب الصح لمنتجات العناية بالبشرة