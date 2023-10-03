تصاميم مانيكير تستوحي منها اللوك بتاعك في موسم الخريف السنة دي

لو بتدوري على تصاميم مانيكير للخريف تستوحي منها اللوك بتاعك ، انتي في المكان الصح ، الخريف الموسم المفضل عن اشخاص كتير ، ولو انتي من عشاقه النهادرة هنشارك معاكي مجموعة تصاميم مانيكير تجربيهم في الخريف السنة دي ، وتتعرفي على الوان المانيكير الموضة الخريف ده.

تصاميم مانيكير للخريف:

الوان مانيكير الخريف كلها مستوحاه من اجواء الموسم زي اوراق الخريف الصفرا, البرتقاني ، واللون الشوكليت المستوحي من لون مشروب الهوت شوكليت المرتبط بالخريف والشتا.

والتصاميم الخريفية اللي معانا النهاردة هتكمل اي لبس او اي مناسبة خريفية ، وتقدري تنفذيها بنفسك في البيت.

تصاميم مانيكير نيود بسيطة وانيقة

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