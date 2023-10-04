ازاي تعيدي بناء الكولاجين في بشرتك ب 5 خطوات

الكولاجين هو البروتين اللي بيحافظ على بشرتك شابة وممتلئة ومشدودة ، ولكن لسوء الحظ ، مع تقدمك في العمر ، انتاج الكولاجين بيبدأ يقل ، وده بيأدي لترهل الجلد وظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة ، والنهاردة من خلال مقالنا طرق اعادة بناء الكولاجين في البشرة من خلال 5 خطوات.
طرق اعادة بناء الكولاجين:
اسباب انخفاض الكولاجين:
الطبيعي انه مع التقدم في السن جسمك بينتج كمية اقل من الكولاجين ، ولكن في عوامل تانية بتخلي الكولاجين اضعف ، زي التعرض لاشعة الشمس, التلوث, التدخين.
لكن ايه الفرق بين الكولاجين والايلاستين؟ الكولاجين هو المسؤول عن اعطاء بشرتك بنيتها وقوتها ، والايلاستين بيوفر المرونة ، بمعنى ان الكولاجين يعتبر زي اطار البشرة والايلاستن يشبه الاربطة المطاطية اللي بتربط كل حاجة مع بعض.
تغييرات في اسلوب الحياة لتعزيز انتاج الكولاجين:
– الاكل الصحي لبشرة افضل:
صدقي او لا ، ولكن النظام الغذائي ممكن يكون ليه تأثير كبير على انتاج الكولاجين ، الاطعمة اللي بتحتوي على فيتامين سي زي الفواكة الحمضية والخضروات الورقية ، ممكن انها تساعد في تحفيز انتاج الكولاجين ، وماتنسيش البروتين ، الكولاجين بيتكون من الاحماض الامينية ، عشان كده مهم تضمين الاطعمة الغنية بالبروتين زي الفراخ, الاسماك, الفاصوليا في نظامك الغذائي.
وللاسف ان الاطعمة السكرية والاطعمة المصنعة اللي ممكن تكوني بتاكلي منها كتير او بتحبيها ، بتضر بالفعل انتاج الكولاجين ، السكر ممكن انه يلتصق بألياف الكولاجين الموجودة في جلدك ، وده بيخليها قاسية وهشة ، وبالتالي لو عايزة تحافظي على بشرتك في افضل حالاتها ، يبقى جيه الوقت انك تودعي اكل الكوكيز والشيبسي.
– الحركة:
التمارين الرياضية مش بس مفيدة للقلب والرئتين ، ولكن ممكن تساعد كمان على تعزيز انتاج الكولاجين ، عند ممارسة الرياضة جسمك بينتج هرمون النمو ، وده بيساعد على تحفيز انتاج الكولاجين ، بالاضافة ان التمارين الرياضية بتساعد على تحسين الدورة الدموية وده بدوره بيساعد على توصيل العناصر الغذائية اللي بشرتك محتاجاها لانتاج الكولاجين ، عشان كده بننصحك بممارسة الرياضة او المشي وبشرتك هتشكرك.
– خدي مكملات غذائية:
لو مش بتاخدي كمية كافية من الكولاجين من نظامك الغذائي ، خدي مكملات غذائية ، هتلاقي متوفر مكملات الكولاجين على شكل اقراص او بودر وكمان سائل.
الاجراءات التجميلية لاعادة بناء الكولاجين:
– الوخز بالابر الدقيقة:
هو يعتبر اجراء غير جراحي بيعتمد على استخدام جهاز صغير محمول بابر صغيرة لعمل ثقوب صغيرة في الجلد ، العملية دي بتساعد على تحفيز استجابة الجسم الطبيعية للشفاء وتشجيع انتاج الكولاجين ، بالاضافة انه بيساعد على علاج مشاكل الجلد التانية زي الندبات وفرط التصبغ.
– الليزر:
الليزر كمان من العلاجات المستخدمة لتجديد الكولاجين ، تقنية الليزر ممكن انها تتغلغل بعمق في الجلد لتحفيز انتاج الكولاجين وتحسين نسيج الجلد ، وحسب العلاج ممكن تحتاجي لاكتر من جلسة عشان تشوفي نتيجة ملحوظة.
– العمليات الجراحية:
للاشخاص اللي عايزين حلول جذرية واسرع ، العمليات الجراحية هتكون انسب اختيار ليهم ، بعض العمليات بتشمل شد الوجه والحاجب ، والاجراءات دي بتتضمن ازالة الجلد الزائد وشد الانسجة الاساسية ، ولكن حطي في اعتبارك ان العمليات دي ليها بعض المخاطر.
العلاجات الطبيعية لاعادة بناء الكولاجين:
زي ما في علاجات طبية كمان في علاجات طبيعية ممكن تساعدك على اعادة بناء الكولاجين ، ماسكات تعزيز الكولاجين تعتبر اختيار رائع ، ومن المكونات الشائعة العسل والافوكادو وبياض البيض ، كل اللي هتعمليه امزجيهم مع بعض ، ووزعي الخليط على بشرتك.
كمان الزيوت الاساسية ثبت انها بتساعد على تعزيز انتاج الكولاجين ، زي زيت ثمر الورد, وزيت اللبان ، كل اللي هتعمليه اخلطي كام نقطة من كل زيت مع زيت تاني ناقل (زي زيت الزيتون, زيت جوز الهند, زيت الجوجوبا) ودلكي بشرتك بالخليط.
الحفاظ على انتاج الكولاجين:
– الالتزام هو المفتاح:
الالتزام مهم جدا للحفاظ على انتاج الكولاجين ، ضروري الالتزام بنظام غذائي صحي, وممارسة الرياضة بانتظام, واتباع روتين ثابت للعناية بالبشرة ، ما توقفيش او تكسلي لمجرد انك وصلتي لهدفك ، دي حاجات لازم تمشي عليها على طول عشان تحافظي على بشرتك صحية.
– منتجات العناية بالبشرة للحفاظ على الكولاجين:
استخدام منتجات العناية بالبشرة المناسبة ممكن انها تساعد في الحفاظ على مستويات الكولاجين في بشرتك ، دوري على المنتجات اللي بتحتوي على مكونات زي فيتامين سي, الريتينول, الببتيدات, المعروفة بتعزيز انتاج الكولاجين ، وماتنسيش حماية بشرتك من اضرار اشعة الشمس باستخدام واقي من الشمس.
– كام مرة المفروض تعملي اجراءات تجميلية للحفاظ على انتاج الكولاجين؟
معظم الاجراءات غير الجراحية ممكن تعمليها مرة واحدة في السنة ، اما العمليات الجراحية بتحتاج فترة تعافي اطول وزيارات اقل لدكتور الامراض الجلدية.
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