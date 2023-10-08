طريقة عمل الفلفل المحشي بالارز المطبوخ واللحمة المفرومة

كلنا عارفين الطريقة التقليدية لمحشي الفلفل بخلطة الارز ، ولكن الطريقة اللي معانا النهاردة مختلفة وهي الفلفل المحشي بالارز المطبوخ واللحمة المفرومة ، الوصفة دي هتنفعك جدا لو عندك باقي ارز مطبوخ مش عارفة تعملي بيه ايه ، الطريقة دي هتخليكي تستفادي منه بشكل مختلف ، تابعي معانا السطور الجاية الطريقة بالخطوات. الفلفل المحشي بالارز المطبوخ واللحمة المفرومة: المكونات: – 6 حبات فلفل رومي (يفضل استخدام الفلفل الاحمر والاصفر لانه بيكون طعمة احلى مع الوصفة دي). – 2 كوباية ارز مطبوخ. – 1 كيلو لحمة مفرومة. – 2 معلقة كبيرة زيت زيتون. – 1 بصلة كبيرة متقطعة مكعبات. – 2 جزرة كبيرة مبشورة. – 1 معلقة كبيرة ملح حسب الذوق. – 1 معلقة صغيرة فلفل اسود حسب الذوق. – 1 كوباية عصير طماطم. – 1 كوباية شوربة فراخ. الطريقة: 1- قطعي كل حبة فلفل لنصين بالطول ، وشيلي الجذع والبذور ، وقطعي البصل مكعبات ، وابشري الجزر. 2- على نار متوسطة سخني الزيت وضيفي له الجزر والبصل لحد ما لونه يبقى بني دهبي. 3- في طبق كبير ، اخلطي الارز المطبوخ واللحمة المفرومة والملح والفلفل الاسود وخليط البصل والجزر. 4- احشي كل نص من الفلفل بالخليط ، ورصيهم في صينية. 5- اخلطي عصير الطماطم مع الشوربة. 6- صبي خليط الطماطم على الفلفل ، غطي الصينية بغطا او ورق فويل ، ودخليه الفرن على درجة حرارة 210 درجة مئوية ، لمدة 45 دقيقة تقريبا لحد ما الفلفل يستوي ، ممكن قبل ما تدخليه الفرن ترشي على الوش جبنة شيدر او موتزاريلا. 7- ممكن تقدمي جنبه اي نوع خضار تفضليه. طريقة عمل صدور الفراخ بالسبانخ والجبنة Hasselback Chicken

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