هل سبق روحتي مطعم لوحدك؟ او سافرتي في اي مكان لوحدك وماكنش عندك حد تروحي معاه؟ وانتهى الامر انك تلغي السفر ، النهاردة هنعلمك فن السعادة لوحدك ، ازاي تبقي سعيدة وانتي لوحدك ، بدل ما تلغي كل حاجة نفسك تعمليها ، تقدري تتعلمي انك تتبسطي لوحدك.

ليه مهم انك تتعلمي فن السعادة لوحدك؟

اول حاجة لازم تكوني قادرة تستمتعي بنفسك من غير ما تحسي بالخجل من نظرات اللي حواليكي ليكي انك لوحدك ، لو عايزة تطلعي رحلة ، ماتتردديش انك تعملي ده ، مش المفروض انك تستمتعي اقل لو كنتي لوحدك.

اتعلمي انك تحسي بالراحة لوحدك:

مع مين بتقضي اغلب وقتك؟ هل تفتكري انهم اصحابك؟ عيلتك؟ لا الحقيقة هو انتي ، بتقضي معظم الوقت مع نفسك ، ازاي تبقي سعيدة فعلا لو مش عايزة تقضي وقت لوحدك ، لازم تتعلمي ازاي تبقي سعيدة وانتي لوحدك قبل ما تبقي سعيدة مع اللي حواليكي.

انتي الشخصية الرئيسية في قصتك ، ولازم تتعلمي تبقي سعيدة مع نفسك ، لو ماعملتيش ده هترجعي البيت كل ليلة بعد ما تقضي وقت مع اصحابك وعيلتك ومش هتحسي بالسعادة.

ممكن يكون من الصعب تعلم فن السعادة لوحدك ، ولكن احنا هنساعدك في المهمة دي كملي معانا باقي السطور الجاية واعرفي ازاي.

فن السعادة لوحدك:

1- دوري عن الجمال في الحاجات الصغيرة:

واحدة من اكتر الطرق اللي ممكن تساعدك انك تستمتعي لوحدك ، هي انك تلاقي الجمال في الحاجات الصغيرة ، بدل ما تمر عليكي من غير ما تلاحظيها ، لو حتى انك هتقفي في مكان وتشمي وردة ، لو بتحسي بالوحدة ، اقضي بعض الوقت بره البيت وبصي على جمال كل حاجة حواليكي.

2- ممارسة الامتنان:

عادة كمان ممكن تعمليها هتخليكي تحسي بالسعادة لوحدك وهي ممارسة الامتنان ، اصحي كل يوم الصبح وفكري في 3 حاجات على الاقل في حياتك تحسي بالامتنان انها موجودة وتشكري ربنا عليها ، ممارسة الامتنان هتجبرك على التفكير في الحاجات الايجابية في الحياة وتغيير عقليتك السلبية لعقلية ايجابية.

بدل ما تقومي الصبح ويبقى كل تفكيرك متركز على خوفك من اللي ممكن يحصل خلال اليوم ، اصحي وانتي بتفكري في الحاجات اللي المفروض تكوني ممتنة انها موجودة وتشكري ربنا عليها ، حتى لو حاسه انك ماعندكيش حاجات كتير تحسي بالامتنان عليها ، دوري حتى على الحاجات الصغيرة هتغير طريقة تفكيرك مع الوقت.

3- قللي من وسائل التواصل الاجتماعي:

اظهرت الدراسات ان وسائل التواصل الاجتماعي بتأثر بشكل سلبي على احترام الذات والصحة العقلية ، ومعروف كمان ان وسائل التواصل الاجتماعي بتسبب مشاعر الوحدة ، وده مش هيساعدك لو انتي بالفعل حاسه بالوحدة.

ارجعي خطوة لورا عن وسائل التواصل الاجتماعي ، على الاقل عشان تشوفي ده هيخليكي تحسي بالتحسن ولا لا.

لما بنتصفح باستمرار وسائل التواصل الاجتماعي ، فدايما هتلاقي نفسك بتقارني نفسك وحياتك بغيرك سواء بقصد او من غير قصد ، دايما وانتي بتبصي على وسائل التواصل الاجتماعي فالغالب هتشوفي صور اصحاب مع بعض ، لكن ماتخليش ده يخدعك ، لان مش كل حاجة بنشوفها هي الحقيقة الكاملة.

ماتخليش وسائل التواصل الاجتماعي تحسسك بالوحدة ، مافيش مشكلة انك تكوني وحيدة في بعض الاوقات على الاقل.

4- قضي وقت ممتع مع نفسك:

انتي محتاجة تقضي وقت ممتع مع نفسك تماما ، دوري على الوقت اللي تعملي فيها الحاجات اللي بتستمتعي بيها لوحدك ، اطفي التليفزيون, اقفلي تليفونك, وخدي نفسك في ميعاد ، ابدأي اعملي نشاط واحد على الاقل للعناية الذاتية كل يوم ، ده المفتاح عشان تحبي نفسك اكتر ، وهيساعدك تبقي اكتر سعادة وانتي لوحدك بدل من الاحساس بالوحدة.

5- ممارسة اليقظة الذهنية:

واحدة من اسباب شعورنا بالوحدة لما بنكون لوحدنا هي افكارنا ، دايما بنقارن نفسنا باللي حوالينا وبنفكر انهم بيحكموا علينا عشان لوحدنا.

ابدأي في ممارسة اليقظة الذهنية كل يوم ، لو بتحسي بالوحدة ، لاحظي افكارك وماتتفاعليش معاها ، واتخيلي كده انك بتسحبي افكارك قدام عينيكي ، لما تشوفي افكارك قدامك بالطريقة دي ، هتقدري تفهميها بشكل افضل.

وممكن جدا يكون اللي حواليكي مش بيحكموا عليكي عشان لوحدك ، ولكن دي مجرد فكرة في دماغك انتي بس ، في النهاية ماتشغليش تفكيرك في مدى احساسك بالوحدة ، لان ده هيخليكي تحسي بالوحدة اكتر.

6- بصي لفوايد انك تبقي لوحدك:

بدل ما تبصي ان الوحدة امر سلبي ، بصي على الفوايد ، انك تقدري تختاري ازاي تقضي وقتك على مزاجك ، ممكن تبقي اكتر انتاجية وانتي لوحدك ، ممكن تبقي اكتر ابداع ، مافيش عليكي اي ضغط ، هيبقى عندك فرصة تكتشفي اهتماماتك وهواياتك.

7- خليكي واثقة من نفسك:

بدل من الاعتماد على اصحابك وعيلتك لتعزيز احترامك لذاتك ، خليكي انتي معيار لنفسك ، لو بتحسي بثقة اكتر وانتي حواليكي ناس ، ماتنسيش انك تقدري كمان تتعلمي انك تبقي واثقة من نفسك ، وده بيجي مع ممارسة حب الذات ، خليكي واثقة وانتي حواليكي ناس ، وواثقة وانتي لوحدك.

8- خدي وقت راحة ليكي:

بدل ما تبقي دايما حواليكي ناس ، خدي راحة في بعض الاوقات ، لو مش متعودة انك تفضلي لوحدك ، ممكن تستخدمي الاستراحة دي انك تمارسي التأمل الذاتي.

وحتى لو كنتي اغلب الوقت لوحدك ، ضروري انك تخصصي وقت للتفكير الذاتي للنمو الشخصي ، وتحسين وتطوير عقلك وشخصيتك.

9- حافظي على عقلك وجسمك في حالة جيدة:

تعلم السعادة معناها الحفاظ على لياقة جسمك وعقلك وروحك ، التمرين بيديكي الاندروفين ، والاندروفين بيخليكي سعيدة ، وماتنسيش كمان صحتك العقلية ، ابدأي بممارسة التأمل ، حاولي تدوين اليوميات ، اعملي الحاجات اللي بتخليكي سعيدة.

10- اتوقفي عن الاهتمام برأي الناس:

مع الوقت وحب الذات هتقدري تعملي ده ، لو عايزة تعملي اي حاجة هتبسطك اعمليها من غير ما تفكري في راي الناس او نظرتهم ليكي ، وخليكي صريحة مع نفسك ، انتي لو شوفتي حد بيعمل حاجة بيحبها لوحده ، هتتمني تكوني عندك نفس ثقته بنفسك وهتتمني تكونوا اصحاب.

خليكي انتي الشخص ده ، اعملي الحاجات اللي بتحبيها من غير تحفظات ، خليكي على طبيعتك بنسبة 100% وماتفكريش في راي الناس ، لان هيجي وقت وتندمي وتقولي ياريتني عملت ده.

في النهاية فن السعادة لوحدك هو انك تهتمي بنفسك ، وتكوني واثقة من نفسك ، وماتهتميش برأي الناس ، حتى لو شايفة انك ده صعب.

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