ضيفي الملح للشامبو قبل الشاور لحل اكبر مشاكل شعرك

كلنا غالبا بنصرف كتير على منتجات العناية بالشعر ، من انواع شامبو , سيروم, ومنتجات الشعر المختلفة عشان نحافظ على شعرنا صحي ، ولكن مع ذلك مافيش داعي لصرف الفلوس دي كلها لما يكون عندك منتج بالفعل في البيت ، ورخيص ومتوفر بسهولة وفي الغالب هتلاقيه في مطبخك ، احنا النهاردة بنتكلم عن الملح ، تابعي معانا السطور الجايه واتعرفي على فوايد الملح للشعر ، وازاي تستخدميه لحل مشاكل شعرك ، وكمان فوايده للبشرة.

فوايد الملح للشعر:

الملح من المكونات اللي ممكن تساعدك على تقوية الشعر ، وتنضيف فروة الراس من القشرة والدهون ، بالاضافة انه بيقشر فروة الراس وبيحفز نمو الشعر ، وبشكل عام هيحسن من صحة شعرك وفروة راسك.

1- بيمنع الزيوت الزيادة:

لو بتعاني من الشعر الدهني ، الملح هو الحل المناسب ليكي ، الملح ممكن انه يتحكم في الغدد الدهنية المفرطة النشاط في فروة الراس ، واللي بتنتج كمية زيوت كتير ، ببساطة ضيفي من 2 – 3 معالق كبيرة من الملح للشامبو اللي بتستخدميه عادة واغسلي شعرك بالطريقة العادية ، هتلاحظي الفرق بعد اول كام استخدام.

2- علاج مضاد للقشرة:

القشرة هي طبقة بتتشكل على فروة الراس مكونة قطع صغيرة من خلايا الجلد الميتة ، والملح ممكن انه يحفز الدورة الدموية ويزيل رقائق القشرة ، ويحمي فروة راسك من نمو الفطريات ، هتحتاجي تقسمي شعرك لاقسام ورشي من 1 – 2 معلقة صغيرة من الملح على فروة الراس ، ودلكيه بلطف بصوابع مبللة لمدة 10 دقايق ، وبعدها اغسليه بالطريقة العادية.

3- لنمو الشعر:

الملح مفيد جدا لنمو الشعر ، بيمنع ويوقف تساقط الشعر ، بيحفز نمو الشعر الجديد ، اغسلي شعرك بالطريقة العادية وبعدها دلكي فروة راسك الرطبة بملح البحر لمدة 10 – 15 دقيقة ، وبعدها اغسلي شعرك مرة تانية ، كرري الطريقة دي مرتين في الاسبوع لمدة شهرين ورا بعض لافضل النتايج.

استخدامات الملح للبشرة:

1- مقشر ومنعم للجسم:

اعملي مزيج من الملح الخشن مع 2 معلقة صغيرة من زيت جوز الهند ، امزجيهم كويس واستخدمي الخليط لفرك جسمك بلطف بحركات دائرية للتخلص من خلايا الجلد الميتة ، وبعدها اغسلي جسمك بالشاور جل مجرد ما تخلصي.

2- تونر للوش:

الملح هيتغلل في مسام بشرتك بعمق وهينضفها ، بالاضافة انه هيتحكم في انتاج الزيوت ، وهيحارب البكتيريا لمنع حب الشباب ، امزجي 1 معلقة صغيرة من الملح مع ½ كوباية ماية دافية ، وصبي الخليط في ازازة بخاخ ، رشيه على بشرة نضيفة وجافة من 1 – 2 مرة في اليوم مع تجنب المنطقة اللي حوالين العين.

3- ماسك للبشرة:

للبشرة الحساسة واللي بتتهيج بسهولة جربي الماسك ده لتهدئة بشرتك ومنعها من التهيج ، وهيساعد كمان في التحكم في افراز الزيوت الزيادة ، وترطيب المناطق الجافة في الجلد ، امزجي 2 معلقة كبيرة من الملح مع 4 معالق صغيرة عسل ، وزعي الخليط على بشرة نضيفة وجافة ، مع تجنب منطقة حوالين العين ، سيبيه من 10 – 15 دقيقة ، وبعدها اغسليه بماية دافية.

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