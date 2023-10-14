تمرين بسيط للتخلص من ترهل البطن في 3 اسابيع بس

اخصائية الوزن اليابانية “تاميو آريا” شاركت مع متباعينها تمرين سريع وفعال ممكن يحول بطنك المترهلة لبطن مسطحة ومشدودة في اسابيع قليلة ، والحيلة كلها بتعتمد في التركيز على شد وتمديد عضلات الضهر والمعدة ومنع تراكم دهون زيادة في المنطقة دي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم خطوة بخطوة طريقة تمرين للتخلص من ترهل البطن ، والحصول على بطن مسطحة في فترة قصيرة.
تمرين للتخلص من ترهل البطن:
– الخطوة 1:
مهم وضروري تعملي احماء وتمدد قبل اي نوع من التمارين ، بعد الاحماء ، اقفي بشكل مستقيم ، مع وضع الذراعين على الوركين ، ممكن تقفي على بساط اليوجا او على السجادة عشان ما تأذيش رجلك.
– الخطوة 2:
حافظي على ايديكي على الوركين عشان تحافظي على توازنك وباعدي بين الساقين بمسافة اكبر من عرض الكتفين ، وكل قدم يبقى اتجاها لبره شوية.
– الخطوة 3:
حطي ايديكي على الركبتين وانزلي لتحت ، دلوقتي هتحسي ان عضلات الفخدين بتشتغل ومشدودة ، افتكري دايما انك تعملي كل حركة ببطء ودقة ، مع الاحساس ان عضلاتك مشدودة في نفس الوقت.
– الخطوة 4:
في الخطوة دي التمرين بيوصل للحركة الاساسية ، انحني لقدام ، مع تحويل كتفك اليمين للشمال ويكون اتجاهه لجوه ، وكتفك الشمال متجه لورا ، زي ما هو باين قدامنا في الصورة ، لازم تحسي بتمدد عضلات الفخدين وخصرك وضهرك ، اثبتي على الوضع ده لمدة 30 ثانية وبعدها ارجعي للوضع السابق.
– الخطوة 5:
وانتي في الوضع ده ، خدي نفس عميق قبل ما ترجعي تعملي التمرين للجنب التاني.
– الخطوة 6:
كرري الخطوة رقم 4 لكن في الاتجاه المعاكس ، حولي كتفك الشمال لليمين باتجاه جوه ، وكتفك اليمين متجه لورا.
للحصول على افضل النتايج ، اعملي التمرين على مجموعتين وكل مجموعة 10 مرات ، وماتنسيش انه هيكون من الافضل دايما ربط التمرين مع نظام غذائي صحي.
التمرين ده مش بس بيساعد على التخلص من ترهلات البطن والحصول على بطن مسطحة ، لكن كمان بيحسن مرونة الجسم ، بيريح الضهر ، بيشد عضلات المعدة والفخدين.
بمكونين اتنين بس هتتخلصي من دهون الجسم وهتحافظي على وزن جسمك مثالي على طول
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