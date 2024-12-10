انت الأن تتابع خبر حقن التخسيس تُصيب منى فاروق بشلل المعدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة منى فاروق عن تعرضها لشلل المعدة نتيجة تناول حقن "التخسيس"، ما أدى إلى إصابتها بوعكة صحية شديدة استدعت دخولها المستشفى لتلقي العلاج.



وأوضحت فاروق تفاصيل حالتها الصحية عبر خاصية "الستوري" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث قالت: "الحمد لله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، عندي تهيج قولون مع إمساك وجرثومة معدة ونزيف بسبب شرخ، محتاجة منظار قولون ومنظار معدة يارب تعدي على خير".



كما وجهت منى فاروق تحذيرًا للجمهور بشأن استخدام حقن "التخسيس" دون الخضوع للتحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها. وقالت: "خدوا بالكم من صحتكم، أرجوكم وقفوا حُقن التخسيس وادعولي بالشفاء العاجل".



وتأتي هذه الحادثة بعد أن كانت الفنانة هند عبدالحليم قد أعلنت مؤخرًا عن إصابتها بشلل المعدة نتيجة تناول حقن التخسيس، ما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة كادت تودي بحياتها. هند خضعت للعلاج في المستشفى حتى تماثلت للشفاء، وأكدت عبر مقطع فيديو على "إنستغرام" أهمية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل الإقبال على استخدام هذه الحقن، كما نصحت الفتيات بضرورة المتابعة مع أطباء متخصصين قبل اللجوء إلى حقن التخسيس .