«وداعا لزراعة الشعر».. اقـوى كريم طبيعي لإطالة الشعر وانبات الفراغات بدون استخدام أي مواد ضارة 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد الشعر تاج المرأة وزينتها التي تعكس جمالها الداخلي والخارجي وفي ظل ضغوط الحياة اليومية وتعرض الشعر للعوامل البيئية المختلفة أصبح الاهتمام بالعناية به أمرا ضروريا لجميع النساء لذا تظهر الحاجة إلى حلول طبيعية وآمنة تمنح الشعر الصحة والحيوية دون التعرض للمواد الكيميائية الضارة ومن هنا تنبع أهمية اختيار منتجات طبيعية تعيد للشعر قوته ولمعانه وتزيد من كثافته وجاذبيته.

يعتبر كريم فاتيكا بجوز الهند أحد أفضل الخيارات الطبيعية لتعزيز نمو الشعر وتقويته فهو غني بالعناصر الغذائية التي تعمل على تنشيط بصيلات الشعر وإعادة إنبات الفراغات والتخلص من التقصف كما يمنح ملمسا ناعما وصحيا ويزيد من كثافة وطول الشعر تدريجيا مع الاستخدام المنتظم ومن المميزات البارزة للكريم أنه مناسب لجميع الأعمار ولا يضر الأطفال ويجعل الشعر أكثر حيوية ولمعانا دون الحاجة إلى المواد الكيميائية الضارة وبالتالي يمكن للمرأة تصفيف شعرها بسهولة ويبدو أكثر امتلاء وحيوية.

حمام الكريم طريقة الاستخدام المثالية

للحصول على أفضل النتائج ينصح باستخدام كريم فاتيكا في شكل حمام كريم حيث يتم توزيع كمية مناسبة على فروة الرأس وخصلات الشعر مع التدليك بلطف لتحفيز الدورة الدموية ثم يغلف الشعر بقبعة أو فوطة دافئة لمدة ساعة قبل الغسل وتكرار هذه العملية بانتظام يعزز نمو الشعر ويزيد من طوله ونعومته كما يسهل تصفيفه ويضيف لمعانا طبيعيا ويصبح الشعر صحي وطويل وكثيف دون الحاجة إلى عمليات زراعة أو منتجات ضارة مع مراعاة الاستمرارية للحصول على أفضل النتائج.