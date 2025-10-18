الرياض - كتبت رنا صلاح - في زمن تتسارع فيه وتيرة الحياة وتزداد فيه الضغوط اليومية، يبحث الكثير من الناس عن وسائل طبيعية تساعدهم على التخلص من التوتر واستعادة صفاء الذهن. ومن بين هذه الوسائل التي أثبتت فعاليتها على مر العصور، يأتي ورق الغار، ليس فقط كنبات عطري يُستخدم في الطهي، بل كأداة روحية قديمة تساعد على تنقية المكان من الطاقات السلبية. فقد كان يُستخدم منذ القدم في الحضارات القديمة ضمن الطقوس التي تهدف إلى جلب الهدوء والطاقة الإيجابية للمنازل، وما زال اليوم يحظى باهتمام واسع لدى من يسعون للسلام الداخلي بطرق بسيطة وآمنة.

“ ولا عمرنا سمعنا عنها حاجة ” .. استخدم هذه العشبة السحرية في القضاء علي الجن والشياطين في المنزل في ثواني

لاستخدام ورق الغار في تنقية المكان، يمكن حرق ثلاث إلى خمس أوراق داخل وعاء مقاوم للحرارة وتركها حتى تتصاعد منها رائحة الدخان العطرية. يُنصح بإجراء هذه الخطوة في المساء أو قبل النوم، حيث تكون الأجواء أكثر هدوءًا. بعد انتشار الرائحة لبضع دقائق، تُفتح النوافذ لتهوية الغرفة وتبديل الهواء. ومع المداومة على تكرار هذه الطريقة لعدة أيام، يشعر الكثيرون بتبدل ملحوظ في الأجواء، إذ يسود الهدوء والراحة النفسية في أركان المنزل.

الفوائد النفسية والصحية

يمتاز ورق الغار بزيوته العطرية التي تُحدث تأثيرًا مهدئًا للأعصاب وتساعد على تخفيف القلق والتوتر، كما تساهم رائحته في تحسين جودة النوم وتنشيط التركيز الذهني. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الدخان الناتج عن احتراقه على تنقية الهواء وتقليل انتشار البكتيريا، مما يخلق بيئة صحية ومنعشة.

نصائح للسلامة أثناء الاستخدام

يُفضل تجنب استنشاق الدخان بشكل مباشر لتفادي أي تهيج في الجهاز التنفسي، خاصة لمن يعانون من الحساسية. كما يجب التأكد من أن أوراق الغار طبيعية وغير معالجة بالمواد الكيميائية، وإبعادها عن متناول الأطفال والحيوانات لضمان استخدام آمن ومفيد.