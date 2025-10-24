الرياض - كتبت رنا صلاح - يمكن أن تكشف القدمان عن علامات تحذيرية لمشكلات صحية لا ينبغي تجاهلها، فهي مرآة لصحة الجسم، إذ إن بعض التغيرات التي تظهر فيهما قد تكون مؤشرًا مبكرًا على أمراض خطيرة، وأكد الأطباء على أهمية عدم تجاهل العلامات التي تظهر في القدمين، لأنها قد تكون إشارات مبكرة تتطلب الفحص والمتابعة الطبية، خصوصًا لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب أو السكري، وذلك بحسب ما ذكره موقع “WebMD”.

7 علامات على القدمين.. مؤشر لمشاكل صحية خطيرة

وإليكم 7 علامات على القدمين تُشير لمشاكل صحية خطيرة وذلك وفق ما أوضحه موقع Web MD وهي كالتالي:

علامات على القدمين تشير لمشاكل صحية خطيرة

برودة القدمين

برودة القدمين بشكل مستمر قد تكون علامة على ضعف الدورة الدموية، والذي قد ينتج عن التدخين أو ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات في القلب، كما يمكن أن ترتبط هذه الحالة بمرض السكري، أو قصور الغدة الدرقية، أو الإصابة بفقر الدم.

آلام القدم

قد يكون سبب آلام القدمين في بعض الأحيان هو ارتداء أحذية غير مريحة، لكن إذا كان الألم غير مبرر فقد يرتبط بإصابة في العظام نتيجة ممارسة رياضات عنيفة مثل الركض أو كرة السلة، أو بسبب ترقق العظام.

تغير لون الأظافر

قد تشير الأظافر البيضاء أو الزرقاء أو الحمراء إلى مرض رينود، فهو يسبب خللًا في الأوعية الدموية، وغالبًا ما يظهر عند تغير درجات الحرارة ويرتبط هذا المرض بالتهاب المفاصل أو اضطرابات الغدة الدرقية.

ألم كعب القدم

يُعتبر ألم كعب القدم من الأعراض الشائعة التي تكون بسبب التهاب في الأربطة، ويزداد سوءًا في الصباح، كما قد ينتج عن ممارسة الرياضة المفرطة أو ارتداء أحذية ضيقة، وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون ناتجًا عن التهاب العظام أو ورم أو كسر.

التورم المستمر

على الرغم من أن التورم يمكن أن يكون طبيعيًا بعد الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، خصوصًا أثناء الحمل، فإن التورم الدائم يمكن أن يشير إلى حالات خطيرة كضعف الدورة الدموية، أو اضطرابات الجهاز اللمفاوي، أو تجلط الدم، ما يتطلب استشارة طبية عاجلة.

الإحساس بالحرق

غالبًا ما يعاني مرضى السكري منه بسبب تلف الأعصاب، كما يمكن أن يكون مرتبطًا بنقص فيتامين B، أو الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، أو قصور الغدة الدرقية.

تقرحات لا تلتئم

تُعتبر التقرحات التي لا تلتئم من أبرز العلامات التحذيرية لمرضى السكري، فقد تؤثر مستويات السكر المرتفعة على الإحساس والدورة الدموية في القدمين، وبالتالي تسبب تقرحات مزمنة عرضة للالتهاب، ويوصى مرضى السكري بفحص أقدامهم يوميًا والعناية بها لتجنب المضاعفات.